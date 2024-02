Thiago Arancam e Durval Lelys lançam a música “Aquela Alegria”

“Alegria é a melhor coisa que existe”, a frase imortalizada no samba de Vinícius de Moraes e Baden Powel traduz o espírito do feat entre Thiago Arancam e Durval Lelys na canção “Aquela Alegria”, onde o carnaval e o clássico se encontram na mais pura sensação de prazer. O single tem lançamento no dia 23/02 em todas as plataformas de áudio e o videoclipe chega ao YouTube na mesma data.

Artista do Carnaval, criador de diversos personagens na folia, Durval encarou o desafio, junto com Arancam, de misturar esses dois universos para falar do sentimento que gera uma das melhores sensações ao ser humano e é a principal emoção que as pessoas buscam o tempo todo.

“Aquela alegria é quase um mantra para mim. Falo essa expressão o tempo todo” revela Thiago. E foi com essa frase dita a Durval, em um encontro por acaso, em Recife, que o artista baiano disparou: “Isso dá música”. E deu. Os dois combinaram de se encontrar em Salvador e assim nasceu a canção. O single, que tem participação do grupo Olodum, foi apresentado no domingo de carnaval, no circuito Barra-Ondina e agora chega às plataformas digitais, junto com o clipe que foi gravado em Salvador, na Casa Pia Órfãos de São Joaquim.

“Foi uma imensa felicidade gravar essa música com o Thiago. Ela nasceu de uma forma extremamente espontânea, na alegria genuína de um dos nossos encontros. A ideia era fazer uma “operaxé”, por isso juntamos eu, o Thiago e o Olodum e o resultado deu nessa maravilha musical, recheada de sonoridade, com ritmo que contagia e a batida que leva direto no coração”, declara Durval Lelys.