Thiago Aquino se prepara para a gravação de novo DVD em Paraisópolis

O cantor Thiago Aquino surpreendeu os fãs e marcou presença na comunidade São Rafael, em Salvador, no último domingo (1), e levou o melhor de seu repertório em um trio elétrico. O jovem de 29 anos, que é uma das grandes revelações do arrocha, contagiou o público com seu carisma e talento, confirmando mais uma vez sua conexão única com as comunidades baianas.

Thiago, que já acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas digitais, é uma presença constante nos principais eventos e festejos do Nordeste. Atualmente, ele está promovendo o 8º volume da série “Só Pedrada”, uma coletânea que reúne o melhor do arrocha, recheada de paixão e sofrência, características marcantes de seu estilo musical.

A relação de Thiago com as comunidades de todo o país reflete a escolha de uma das maiores delas para a realização de seu novo projeto em novembro. O artista se prepara para a gravação do seu novo DVD, intitulado “Hoje é Dia de Favela”, que promete ser um marco em sua carreira, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O evento contará com uma estrutura jamais vista em uma comunidade, e Thiago terá a companhia de diversas participações especiais, incluindo a cantora Manu Bahtidão, trazendo ainda mais diversidade e energia ao projeto.

“Hoje é Dia de Favela” não é apenas mais um trabalho de Thiago Aquino, mas sim uma celebração de suas raízes e do apoio que recebe das comunidades. A gravação do DVD no local reflete o respeito e admiração que o artista carrega pelo público que o acompanha, além do reconhecimento da força e importância das comunidades na construção de sua trajetória.