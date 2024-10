Thiago Aquino revela participações de Heitor Costa e Marília Tavares no DVD “Hoje é Dia de Favela”

Falta uma semana para a gravação do esperado DVD “Hoje é Dia de Favela”, de Thiago Aquino, e o artista confirmou nesta segunda-feira (28) mais dois artistas que irão fazer parte da gravação na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Heitor Costa e Marília Tavares são os novos nomes anunciados, e se juntam a Nadson O Ferinha, Manu Bahtidão e Tarcísio do Acordeon como convidados especiais.

“Hoje é Dia de Favela” será o maior projeto já realizado em uma comunidade, com uma superestrutura de mais de 200 toneladas de equipamentos e dois palcos, um deles em 360º. Com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis e da Agência InHaus, a gravação promete ser um marco na carreira de Thiago Aquino, reunindo talentos do forró e arrocha em um evento histórico para os mais de 100 mil moradores de Paraisópolis, que poderão acompanhar a festa através de telões espalhados pela comunidade.

Natural de Rio Branco, no Acre, Heitor Costa surgiu em 2021 no cenário do arrocha e conquistou o público com suas canções envolventes. Teve sua carreira impulsionada em Aracaju, Sergipe, conquistando o coração dos fãs com músicas como “Pássaro Noturno”, “Na hora da raiva” e “Acabei de terminar”, e atualmente conta com mais de 2,7 milhões de ouvintes mensais.

Com mais de 1,6 milhões de ouvintes, Marília Tavares ganhou destaque em 2020 com sua performance no The Voice Kids, na época com 13 anos. Com hits como “Palavras de Perdão” e “Água de Sal”, leva em seus shows o rico patrimônio cultural de Roraima, com representações musicais e coreográficas de lendas locais.

A escolha de Paraisópolis como cenário reforça a conexão de Thiago Aquino com suas raízes. Aos 29 anos, o cantor, que já ultrapassou a marca de um bilhão e meio de reproduções nas plataformas digitais, está consolidando seu nome no Sudeste e se prepara para um momento inesquecível em sua carreira, celebrando a força da música popular brasileira em um dos maiores eventos de 2024.