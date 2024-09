Thiago Aquino recebe maior título de cidadão feirense

Na noite de ontem (18), Thiago Aquino, um dos nomes mais queridos da música nacional, foi agraciado com o maior título de cidadão feirense durante a celebração dos 191 anos de emancipação política de Feira de Santana. A cerimônia, realizada no Centro de Educação Inclusiva Colbert Martins, reconheceu personalidades que elevam o nome da cidade, e o cantor foi promovido ao grau de Comendador da Ordem do Mérito.

Em seu discurso, Thiago expressou sua gratidão e orgulho por carregar o nome de Feira de Santana em sua trajetória musical. “Feira de Santana é o meu amor, a minha paixão, eu tenho orgulho. Em todos os lugares que eu passo, faço questão de falar da nossa Feira de Santana”, destacou o artista, reforçando a importância da cidade em sua vida e carreira.

Com apenas 29 anos, Thiago Aquino segue em ascensão meteórica no cenário musical, acumulando mais de 1,5 bilhão de streams nas plataformas digitais. Atualmente, ele se prepara para a gravação de seu novo DVD, “Hoje é Dia de Favela,” que ocorrerá em novembro na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O projeto promete ser um marco em sua carreira, reafirmando sua conexão com as comunidades e trazendo participações especiais de grandes nomes da música.