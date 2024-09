Thiago Aquino mostra sua potência ao lotar show solo no interior de SP

O cantor Thiago Aquino foi a única atração da noite na Festa Nordestina em Louveira (SP), no último domingo (8), onde realizou um show inesquecível, lotando o espaço e reafirmando sua força no cenário musical. Com um repertório que mistura arrocha, sofrência e paixão, o artista baiano emocionou o público e contagiou a festa com sua performance enérgica e carismática.

Com apenas 29 anos e mais de 1,5 bilhão de streams nas plataformas digitais, Thiago Aquino segue em ascensão, marcando presença nos principais eventos do país. O cantor está em fase de preparação para a gravação de seu novo DVD, intitulado “Hoje é Dia de Favela”, que ocorrerá em novembro, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O projeto, que contará com uma estrutura inovadora, promete ser um marco em sua carreira, reafirmando sua conexão com as comunidades e trazendo participações especiais de grandes nomes da música.