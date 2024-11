Thiago Aquino impressiona com seleção de sucessos em repertório de DVD gravado em show lotado em Paraisópolis

Thiago Aquino preparou um repertório exclusivo para o DVD “Hoje é Dia de Favela”, gravado em Paraisópolis no início da semana, com uma curadoria que destacou suas músicas mais impactantes. Com um público de mais de 6 mil pessoas, a Arena Palmeirinha recebeu o fenômeno do arrocha em um espetáculo que uniu canções inéditas e sucessos, de Thiago e das participações especiais que marcaram o show histórico.

“A gente preparou esse repertório há mais ou menos três meses, e a princípio tínhamos 150 músicas. Dessas, selecionamos 15. Entraram 17 sucessos no DVD”, conta o cantor, ressaltando que a escolha foi pensada para representar o melhor de sua carreira e o vínculo com a comunidade.

Thiago deu início ao show com a faixa “Bença Pai”, seguida por “De Baixo de Sol e Chuva” e “Instambul”, ao lado da convidada Manu Bahtidão, que na sequência performou os sucessos “Daqui pra Sempre” e “Torre Eiffel”. Após o primeiro bloco, Thiago trocou o visual e seguiu com as performances das faixas “Calado”, “Tô Mudado” e “Auge da Saudade”, com participação de Heitor Costa.

Em seguida, Thiago apresentou a composição própria “Volta Logo Baby”, inspirada em “Here Without You” da banda 3 Doors Down, sucesso dos anos 2000. Em seguida, vieram as performances de “Felizes 10%” em parceria com Nadson o Ferinha, “Mãe Solteira” e “Sexto Sentido” ao lado de Tarcísio do Acordeon. Para a parte final do show, Thiago performou “Traindo em Pensamentos”, “Contato Imbloqueável”, e “Buquê de Flores” com a participação especial de Marília Tavares, e encerrou o show com “Bater Palmas” e “Amor Meia Boca”.

Com mais de 200 toneladas de equipamentos e um palco 360º inspirado em grandes eventos como o Super Bowl, o evento contou com uma experiência imersiva e inovadora para o público da comunidade. Com a colaboração do Projeto Legado Paraisópolis, a produção gerou mais de R$ 370 mil em renda direta e indireta para a comunidade, além de empregar 800 profissionais locais na produção, promovendo um impacto econômico significativo e oferecendo oportunidades de desenvolvimento.

Aos 29 anos, Thiago Aquino, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas digitais, reafirma seu compromisso com as raízes populares e a representatividade das comunidades brasileiras, e tornou a noite inesquecível para Paraisópolis e para todos os envolvidos.