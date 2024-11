Thiago Aquino grava DVD histórico “Hoje é Dia de Favela” em Paraisópolis

4 de novembro – Dia da Favela Nesta noite de segunda-feira (4), a favela de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, recebe um evento histórico: a gravação do novo DVD de Thiago Aquino, intitulado “Hoje é Dia de Favela”. A celebração, que vai muito além da música, homenageia a força e a resiliência dos moradores e promove inclusão, com um impacto econômico significativo na comunidade. Os ingressos gratuitos já estão esgotados.

Com uma megaestrutura montada na Arena Palmeirinha Paraisópolis, o evento conta com mais de 200 toneladas de equipamentos e dois palcos — incluindo um palco 360º, inspirado em grandes shows como o Super Bowl e Coldplay. Participações especiais de Manu Bahtidão, Tarcísio do Acordeon, Nadson o Ferinha, Marília Tavares e Heitor Costa trazem uma diversidade de ritmos e celebram a cultura nordestina e a representatividade da favela.

A gravação do DVD gera mais de R$ 370 mil em renda direta e indireta para a comunidade, além de contar com 223 profissionais locais, fortalecendo o comércio e proporcionando uma oportunidade única de desenvolvimento para os moradores. Renata Alves, CEO da Quebrada Produções, destaca: “A favela já tem uma cultura própria. Trazer um artista como Thiago cria uma identificação forte com a comunidade, que se vê refletida nele.”

Para Thiago, a gravação na favela tem um valor sentimental e simbólico. “Nada melhor do que gravar aqui mesmo para a comunidade, assim como eu vim de uma. A gente estudou muito e teve a ideia de trazer esse DVD histórico para essa galera que merece muito”, afirma o cantor. O evento também reforça a importância da música como agente de transformação social e de esperança para as comunidades periféricas.

As ações sociais promovidas pelo projeto incluem a participação de 23 alunos do Projeto Click, que terão a oportunidade de acompanhar todo o processo de montagem e gravação do DVD. Além disso, os ingressos para o evento serão trocados por 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias de Paraisópolis assistidas pelos projetos sociais da comunidade, garantindo que a celebração também reverta benefícios diretos para quem mais precisa.

A produção do evento conta com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis, um importante hub de negócios e empreendedorismo, que fez o convite e viabilizou o evento dentro da comunidade.

O fenômeno do arrocha se dedicou intensamente à preparação para o evento e compartilhou que, além das músicas, o espetáculo inclui toques especiais que exigiram bastante ensaio. Entre as canções do novo projeto, Thiago afirmou que haverá uma composição própria, “Volta Logo Baby”, inspirada em “Here Without You” da banda 3 Doors Down, sucesso dos anos 2000. O artista compartilhou nove guias de músicas inéditas, disponíveis em seu canal no YouTube, para o público chegar com as canções na ponta da língua.

Aos 29 anos, Thiago Aquino acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas digitais, e é presença obrigatória nos principais eventos e festivais do Nordeste. Seu público nas periferias e comunidades da região Sudeste cresce cada vez mais, consolidando as favelas paulistanas como um dos principais epicentros da cultura nordestina na região.