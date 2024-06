Thiago Aquino é o artista mais requisitado para festas juninas baianas nos últimos dois anos

Quando o assunto é São João, Thiago Aquino é o artista mais requisitado para as festas juninas realizadas na Bahia nos últimos anos. O jovem de 29 anos, que acumula mais de 1 bilhão de streams nas plataformas, é figurinha marcada nos principais festejos do período, no estado. O levantamento foi feito pela Agência Sertão, baseado em dados de 217 municípios, entre os anos de 2022 e 2023, coletadas pelo Painel Junino, uma ferramenta de transparência pelo MP-BA.

Nos últimos dois anos de festejos (pós-pandemia), as quatro atrações mais requisitadas do estado foram do Arrocha. A lista é encabeçada por Aquino, com 39 shows, seguido por Tayrone, com 30 apresentações, e Nadson com 29. Top Dez, também do gênero, realizou 26 apresentações, ocupando a 4ª posição.

O forró começa aparecer a partir da 5º colocação, com Tarcísio do Acordeon que se apresentou em 24 ocasiões, seguido por Mastruz com Leite, com 23 shows.

*Os dados levantados consideram apenas as contratações feitas diretamente pelos municípios, deixando de fora eventos privados e contratações realizadas pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia.

Thiago Aquino | Atualmente, o artista trabalha o 8º volume da série ‘Só Pedrada’, trazendo o melhor do arrocha com o repertório mais gostoso, repleto de paixão e sofrência. ‘Só Pedrada 8.0’ apresenta 13 faixas envolventes, incluindo sucessos próprios de Thiago como “Não Sou Ex de Ninguém” e “Flagrante”. Além disso, o álbum conta com regravações, como “Evento Cancelado”, “Esperando Aviões”, “Sem Explicação” e “Digitando”. Cada faixa foi escolhida para tocar no coração.