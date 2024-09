Thiago Aquino divulga agenda lotada de shows de setembro por diversas cidades do Brasil

O cantor Thiago Aquino, um dos grandes nomes do arrocha na atualidade, divulgou sua recheada agenda de shows para o mês de setembro. Com um total de 18 apresentações confirmadas, Thiago promete levar sua energia e carisma para diversas cidades do Brasil, alastrando o melhor de seu repertório ao público de norte a sul do país.

A maratona de shows começou em Salvador, Bahia, com apresentações no último domingo (1º) nos bairros Federação e São Rafael. A partir desta semana, Thiago passa por várias cidades do interior da Bahia, incluindo Palmas de Monte Alto, Ibirapuã, Ponto Novo, Barreiras e Feira de Santana, sua cidade natal. Além disso, o cantor possui shows confirmados em outros estados como São Paulo e Espírito Santo, e também em Brasília (DF).

Thiago está preparando a gravação de seu novo DVD “Hoje é Dia de Favela” em novembro, que promete ser um marco em sua carreira, com uma estrutura inédita em uma comunidade e a participação de diversos convidados especiais da música brasileira, como Manu Bahtidão. Thiago irá trazer toda a essência nordestina do arrocha à população da região de Paraisópolis, em São Paulo, em um DVD que promete ser um marco na carreira do artista.

Com mais de um bilhão e meio de streams acumulados nas plataformas digitais, Thiago Aquino segue consolidando seu espaço como uma das principais vozes do arrocha, levando seu repertório repleto de paixão e sofrência para todos os cantos do país.