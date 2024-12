Thiago Aquino dá voz à luta do trabalhador em “Debaixo de Sol ou Chuva”

Thiago Aquino, um dos maiores nomes do arrocha na atualidade, apresenta nesta sexta-feira (20) seu novo single, “Debaixo de Sol ou Chuva”. A faixa é o segundo lançamento do DVD “Hoje É Dia de Favela”, gravado em novembro na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Disponível em todas as plataformas digitais, a música traz uma mensagem poderosa e uma melodia marcante, no melhor estilo de Aquino.

Produzida por Junior Silva e Sabiá Records, “Debaixo de Sol ou Chuva” traz à tona a luta diária do trabalhador brasileiro em busca de uma vida melhor, celebrando o esforço, a esperança e os sonhos compartilhados em família. “Essa música conta a história da maioria dos brasileiros, que acordam cedo pra trabalhar, pra trazer o pão de cada dia e valorizam quem está ao seu lado”, afirma Thiago Aquino. O videoclipe será lançado no canal no YouTube do artista também nesta sexta-feira.

O novo single chega na sequência do sucesso de “Sexto Sentido”, primeira faixa do DVD, que já ultrapassou 1,7 milhão de reproduções nas plataformas digitais em menos de um mês. A parceria com Tarcísio do Acordeon uniu os universos do arrocha e do forró e reafirmando o impacto cultural desses gêneros musicais.

Gravado na Arena Palmeirinha, em Paraisópolis, o DVD “Hoje É Dia de Favela” foi um marco histórico para a comunidade e para a carreira de Thiago. O evento reuniu mais de 6 mil pessoas em um espetáculo com palco 360º e uma megaestrutura de 200 toneladas de equipamentos, celebrando a força e a identidade cultural das periferias brasileiras. A produção também teve um impacto social significativo, gerando renda e oportunidades de trabalho para centenas de moradores locais.

“Debaixo de Sol ou Chuva” reflete a essência do projeto “Hoje É Dia de Favela”, que mescla música, cultura e representatividade. O DVD também contou com participações especiais de grandes artistas, como Manu Bahtidão, Nadson O Ferinha e Marília Tavares. Com mais de 1,5 bilhão de streams acumulados em sua carreira, Thiago Aquino segue levando o arrocha para novos públicos, mantendo sua conexão com as raízes populares e valorizando histórias que representam milhões de brasileiros.