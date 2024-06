Thiago Aquino conquista o maior público do circuito do Subúrbio no São João de Salvador

Mais um feito gigante para Thiago Aquino neste mês de São João: o cantor encerrou a programação do São João de Salvador na noite desta segunda-feira (24), conquistando o maior público da festa, com mais de 15 mil pessoas.

O artista se apresentou em Paripe, no subúrbio ferroviário da capital baiana, e logo em seguida no Parque de Exposições, no qual o público enérgico ficou até às 5h da manhã para assistir à apresentação do fenômeno do arrocha.

Diversos sucessos como “Ligação Covarde”, “Casamento Cancelado”, “Cuidado”, “Lua”, “Dejavu”, entre outros, embalaram as apresentações. Com uma agenda extensa, o cantor feirense embalou todo o período junino com seu repertório conhecido como “o mais gostoso do Brasil”.

Fenômeno do arrocha, o jovem de 29 anos, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas e é figurinha marcada nos principais festejos do nordeste. Atualmente, trabalha o 8º volume da série ‘Só Pedrada’, trazendo o melhor do arrocha repleto de paixão e sofrência.