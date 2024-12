Thiago Aquino conquista 1 milhão de visualizações, em apenas 4 dias, com clipe de “Sexto Sentido”

É hit! O clipe de “Sexto Sentido”, parceria entre Thiago Aquino e Tarcísio do Acordeon, atingiu a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube em apenas quatro dias. Lançada na última sexta-feira (29), a faixa marca o início da divulgação do DVD “Hoje É Dia de Favela”, gravado no início de novembro na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.

Produzida por Junior Silva e Sabiá Records, a música une os estilos do arrocha e do forró em uma história cativante sobre recaídas amorosas, assinada por Iatta Nascimento, Tassia Morais, Lucca Lyra e Luan Sacada. A repercussão positiva reforça a força de Thiago Aquino e Tarcísio do Acordeon como dois dos maiores nomes de seus gêneros musicais no país.

Gravado em uma estrutura grandiosa na favela de Paraisópolis, o DVD “Hoje É Dia de Favela” foi pensado para destacar a força cultural das comunidades brasileiras. O evento reuniu mais de 6 mil pessoas e contou com participações especiais de artistas como Manu Bahtidão, Nadson O Ferinha, Marília Tavares e Heitor Costa, além de Tarcísio.

A celebração também trouxe impacto social, gerando oportunidades de renda e emprego para a população local. Com mais de 1,5 bilhão de streams nas plataformas digitais, Thiago Aquino reafirma seu compromisso com as raízes populares e a representatividade das comunidades.