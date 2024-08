Thiago Aquino anuncia gravação grandiosa do seu novo DVD na favela Paraisópolis

A comunidade de Paraisópolis será palco de um evento histórico no dia 04 de novembro, dia em que é celebrado o dia da Favela. Fenômeno do arrocha, Thiago Aquino, realiza a gravação do seu novo DVD na comunidade de Paraisópolis, São Paulo, como uma homenagem ao povo batalhador e sonhador da favela, em sua grande maioria nordestinos.

A produção conta com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis, importante Hub de negócios e empreendedorismo, que fez o convite e viabilizou o evento dentro da comunidade, e da Agência InHaus, especializada em entretenimento e Live Marketing.

O DVD “Hoje é dia de Favela”, promete ser um marco na carreira do artista, unindo a energia do público e as culturas únicas do Nordeste e da comunidade paulistana. “Pra mim, que nasci em uma comunidade, passa um filme na cabeça, das brincadeiras, do futebol descalço, dos sorrisos de verdade. Agora, como artista, poder ser recebido para essa gravação por pessoas que não querem nada em troca, só realmente o respeito e o carinho da gente, me deixa em êxtase”, afirma Thiago.

A estrutura que está sendo preparada, promete ser a maior já feita em uma comunidade. O bairro na Zona Sul da capital paulista abraça em seu coração a Arena Palmeirinha Paraisópolis, um campo de futebol de tamanho comparado aos dos grandes estádios do Brasil e do mundo e que receberá deste grande espetáculo. Além do palco principal, o show contará com um segundo palco 360º. Toda essa estrutura somará mais de 200 toneladas de equipamento.

Segundo Fábio Lopes da Agência Hit, diretor do projeto, a inspiração são shows grandiosos como o Super Bowl e Coldplay. E com um público muito maior: mais de 100 mil habitantes em uma noite histórica. Para fora dos limites da arena de futebol, toda a comunidade vai poder curtir o espetáculo em telões de transmissão espalhados por toda a comunidade.

O cantor de 29 anos, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas, é presença obrigatória nos principais eventos e festivais do Nordeste, mas já encontra no Sudeste um público cativo e cada dia maior nas periferias e comunidades, reconhecidas como epicentros da cultura nordestina.

Além de ser um dos artistas mais tocados nas favelas paulistanas, Thiago Aquino, traz verdade e propriedade para este grandioso projeto para celebrar o Dia da Favela.