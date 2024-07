Thiago Aquino agita o nordeste com 19 apresentações em julho

Thiago Aquino, o fenômeno do arrocha, continua sua turnê pelo Nordeste com uma agenda repleta de shows em julho. Após um mês de junho marcante, onde embalou os festejos juninos com seu repertório que inclui sucessos como “Ligação Covarde”, “Casamento Cancelado”, “Cuidado”, “Lua” e “Dejavu”, o artista se prepara para levar sua energia a 19 cidades, consagrando sua presença sempre acalmada nos principais eventos da região.

O cantor, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas digitais, conquista uma legião de fãs por onde passa. Em julho, Thiago Aquino promete encantar o público com performances músicas do 8º volume da série ‘Só Pedrada’, trazendo o melhor do arrocha. As apresentações se iniciaram na cidade de Teixeira de Freitas, no dia 1º, e seguem por cidades como Eunápolis, Cândido Sales, Nilo Peçanha, e muitas outras.

A turnê inclui também shows em Juazeiro, Conceição do Almeida, e Petrolina, estendendo-se até o final do mês com apresentações em Firmino Alves e Chorrochó. A expectativa é alta para cada show, e os fãs podem esperar uma experiência inesquecível com Thiago Aquino, que continua a ser uma das vozes mais queridas e influentes do cenário musical nordestino.