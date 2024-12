Thermas dos Laranjais reabre nesta segunda após limpeza coletiva

Após a forte tempestade que atingiu Olímpia (SP) no último sábado (21), o Thermas dos Laranjais, maior parque aquático da América Latina, reabrirá nesta segunda-feira (23) com a quase totalidade de suas mais de 60 atrações em operação. Apenas os toboáguas crazy e caracol, o hidro balanço, a piscina flutuante e a montanha-russa aquática continuarão temporariamente fechados.

Logo após a intensa chuva (segundo a defesa civil, foram mais de 130 milímetros em menos de duas horas), às 18 horas do sábado, centenas de colaboradores do Thermas, de diferentes áreas, e não apenas as equipes de manutenção, iniciaram um enorme mutirão de limpeza, avançando noite adentro. Os animais da Fazendinha do Thermas não foram afetados pelas enchentes. Cerca de 90% dos mais de 500 colaboradores do parque se envolveram na ação. Neste domingo (22), o parque não funcionou.

Essa foi a primeira vez em seus 40 anos de história, excluindo o período da pandemia, que o Thermas dos Laranjais precisou ser fechado por mais de 24 horas para reparos e manutenção. Essa medida excepcional foi tomada para garantir a segurança dos visitantes e colaboradores.

O secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, entrou em contato com a administração do Thermas para prestar solidariedade e oferecer apoio do Governo do Estado de São Paulo. “Tomei conhecimento que as chuvas intensas que se derramaram sobre Olímpia e região impactaram o parque. Quero me solidarizar, em meu nome e em nome do governador Tarcísio de Freitas, e nos colocar à disposição se houver algo que possamos fazer”, disse Lucena.

Para o presidente do Thermas dos Laranjais, Jorge Noronha, a reabertura rápida só foi possível graças à união e ao comprometimento de todos os envolvidos.

“Momentos assim mostram o espírito de equipe e a força do nosso time. É emocionante ver nossos colaboradores trabalhando lado a lado com determinação para garantir que o parque estivesse pronto para receber novamente nossos visitantes o mais rápido possível. Essa união é o que nos faz superar desafios e continuar crescendo,” afirmou Noronha.

Acesso e reagendamentos