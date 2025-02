Théo Medon estreia o filme “Fé Para o Impossível”

O jovem ator Théo Medon acaba de estrear nos cinemas com o filme “Fé Para o Impossível”, inspirado na emocionante história da missionária norte-americana Renee Murdoch. Moradora do Rio de Janeiro, Renee foi brutalmente atacada em setembro de 2012, no bairro da Barra da Tijuca, e ficou internada em estado gravíssimo. Junto com sua família, ela testemunhou um milagre que mudou suas vidas.

No longa, Théo interpreta Micah, um adolescente em busca de sentido e identidade, especialmente diante da situação que envolve sua mãe. “Micah está naquela fase de descobrir o que faz sentido para ele, com referência de pais tão certos do que querem e quem são. O acidente da mãe se torna um combustível para ele assumir esse lado questionador, talvez, movido pelo medo daquele momento ou pela oportunidade de demonstrar quem realmente ele é, o que sente. Acho que muitos jovens se identificam com os dilemas que ele vive”, avalia o ator.

Sobre o processo de construção do personagem, ele destaca a importância de evitar estereótipos. “Meu maior desafio era entender e construir como o Micah estava se sentindo naquela hora, achar justificativas para as atitudes dele e fugir do estereótipo de ‘adolescente rebelde sem causa’. Queria validar as reações dele para que o público o acolhesse também”, revela.

Diante da estreia, Théo também valoriza a conexão com o elenco e a equipe, especialmente com o ator Dan Stulbach, que interpreta Philip Murdoch, seu pai na trama. “As cenas com o Dan me marcaram muito. Além disso, aprendi muito com atores tão experientes e generosos como ele e a Vanessa Giácomo”, detalha o ator, citando a atriz e protagonista da trama.

Com apenas 15 anos, Théo revela que mergulhar em um personagem tão complexo foi transformador. “Micah exigiu muito estudo e atenção. Aprendi a me conectar com emoções que nem vivi na minha vida. Também levo para minha vida um olhar mais atento à fé e, para o meu trabalho, reforço a generosidade com quem está começando”, afirma ele.

O ator espera que o filme inspire e emocione o público. “Quero que as pessoas saiam mais inspiradas para lutar contra qualquer adversidade. Que se emocionem com a mensagem do filme e, se puderem, encontrem respostas assim como o Micah encontrou”, diz ele. Com direção de Ernani Nunes, “Fé Para o Impossível” promete ser um marco na carreira de Théo, que já se prepara para entregar outros novos projetos em 2025. “Sou muito feliz por ter descoberto cedo o que amo fazer e espero que vocês me vejam muito por aí”, adianta o ator.