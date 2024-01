Theatro Municipal recebe o espetáculo “Corpos Velhos”

O espetáculo Corpos Velhos – Para Que Servem?, que será apresentado no dia 7/2, quarta-feira, às 20h, na Sala de Espetáculos do Theatro Municipal, reúne artistas pioneiros da dança cênica brasileira, explorando danças possíveis e destacando a resistência do fazer artístico como ato político, poético e subversivo. Os ingressos variam de R$12,00 a R$33,00, com classificação livre e duração de 60 minutos, sem intervalo.

O encontro dos artistas Célia Gouvêa, Décio Otero, Lumena Macedo, Marika Gidali, Neyde Rossi, Mônica Mion, Iracity Cardoso e Yoko Okada reúne no palco uma geração de vanguarda na dança cênica brasileira, muitos deles foram bailarinos do Balé da Cidade de São Paulo. O coreógrafo, bailarino, professor e pesquisador Luis Arrieta é quem assina a direção geral.

No espetáculo cada um dos bailarinos traz seus gestos e movimentos, repletos dos erros necessários ao saber, no tempo e no lugar do presente. A performance abre espaço para uma conversa não falada, para um improviso carregado de memórias e de histórias de criadores pertencentes a uma geração pioneira da dança cênica, com mais de meio século de trajetórias distintas. Ao colocar esses corpos como protagonistas, o trabalho mostra a transversalidade e a urgência das questões e temáticas que atravessam o etarismo na sociedade.

Celebração do Balé da Cidade

A ocasião também celebrará o aniversário de 56 anos do Balé da Cidade de São Paulo. Neste mesmo dia, o público poderá conhecer trajes da coleção do Ballet do IV Centenário da Cidade de São Paulo, cuja apresentação no Theatro Municipal aconteceu em 1955. Os figurinos, assinados por artistas como Heitor dos Prazeres e Flávio de Carvalho, foram utilizados nos espetáculos em comemoração aos 400 anos da cidade de São Paulo, inclusive por bailarinos que compõem o elenco do espetáculo.

Serviço

Theatro Municipal de São Paulo

Praça Ramos de Azevedo, s/nº

Sé – São Paulo, SP

Capacidade Sala de Espetáculos – 1503 pessoas