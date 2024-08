Theatro Municipal do Rio de Janeiro passará por revitalização do palco

Um dos mais importantes equipamentos culturais do Brasil será revitalizado. O Theatro Municipal do Rio de Janeiro terá investimento de R$11 milhões para reforma do palco principal e melhoria na estrutura física do equipamento.

A verba é destinada por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre a Fundação Teatro Municipal e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, responsável por injetar mais de R$103 milhões na economia fluminense a partir deste semestre.

A Presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino, ressalta a necessidade desta revitalização e aproveita para destacar ao público que o Municipal não vai fechar e parar de funcionar.

“A temporada está a todo vapor e nada será cancelado. A maioria da reforma será feita aos poucos, como já tem acontecido com a mudança de estofados, a troca do carpete e das cortinas das frisas. Estão previstas duas etapas importantes como a troca da cortina do palco e o processo de nivelamento do piso que só acontecerão no período de recesso do Theatro, em janeiro e parte de fevereiro” – conclui Clara.

O novo palco terá um piso flutuante chamado Harlequim Floors, utilizado nas principais casas de espetáculos do mundo que abrigam companhias de balé consagradas como o Royal Ballet, de Londres e o ballet da Ópera de Paris. Devido a sua alta qualidade, os bailarinos poderão fazer ainda mais movimentos de técnica apurada, que exigem este tipo de piso para a execução.

Outro equipamento que precisa ser recuperado é o sistema digital intitulado Waagner Biro, que funciona como um sofisticado computador para operar as varas cênicas do palco. Atualmente, em um palco com aproximadamente 80 delas, divididas entre manuais e digitais, somente as varas cênicas manuais estão funcionando, o que torna o processo bem mais demorado. Portanto, a recuperação desse sistema é crucial para garantir que as apresentações possam ser realizadas com a eficiência e a precisão requeridas.

A Fundação Teatro Municipal conta com 81 artistas na orquestra sinfônica, 90 no coro, 85 integrantes no corpo de baile, além de técnicos, funcionários na sede, no anexo do Theatro – onde fica a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa com 282 alunos inscritos – e ainda a Central Técnica de Produção de Inhaúma e da Gamboa. O Theatro Municipal do Rio de Janeiro fez recentemente 115 anos e é o único no Brasil que tem os três corpos artísticos estáveis.

Sobre a Pnab no Rio de Janeiro

Mais de R$ 103 milhões serão investidos na cultura fluminense no segundo semestre, através da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab). A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro está responsável por executar o valor, que será distribuído entre editais inéditos, obras e reformas de equipamentos culturais, aquisição de bens e capacitação de gestores e profissionais do segmento.

“Iniciamos a construção do nosso plano através de uma consulta pública no início do ano, para ouvir as demandas da população e ajudar a definir as características do público-alvo. O processo de escuta segue a mesma linha adotada na construção da Lei Paulo Gustavo, que foi um sucesso, e atende um dos pilares da gestão, com foco na democratização do acesso e descentralização dos recursos da pasta. Vamos trabalhar não só no fomento a projetos, como também na recuperação de espaços, como o Theatro Municipal, a Casa França-Brasil, além de equipamentos da Funarj“, afirma a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.