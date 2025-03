Theatro Municipal do Rio de Janeiro apresenta Fragmentos da história da dança no Brasil

Um dos nomes mais importantes da dança brasileira, primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Áurea Hämmerli, vai contar um pouco sobre a sua trajetória em um encontro na Sala Mário Tavares, anexo do Municipal, no dia 26 de março, às 18h, com entrada franca.

Fragmentos da história da dança no Brasil é o tema de um bate-papo que terá a presença de Hélio Bejani, diretor do Ballet do Theatro Municipal e da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO); de Paulo Melgaço, pós-doutor em educação, vice-diretor da EEDMO, professor e autor do e-book “Áurea Hämmerli: predestinada a ser bailarina”; e a coautora, Marina Tessarin que é historiadora e integra o elenco do Ballet do Theatro Municipal. A mediação será de Paulo Melgaço.

“É uma grande oportunidade para revisitar a história e preservar a memória da Dança no Brasil”, ressalta Melgaço.

Sobre Áurea Hämmerli

Uma das grandes referências da dança mundial, Áurea iniciou seus estudos com nomes como Juliana Yanakiewa, Bertha Rosanova e Eugenia Feodorova, na Escola de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e se aperfeiçoou na Harkness House of Ballet Arts, em Nova York.

Aos 15 anos, ingressou no American Ballet Theatre (ABT), onde teve a oportunidade de trabalhar ao lado de lendas da dança como Mikhail Baryshnikov, Rudolf Nureyev e Twyla Tharp.

Sua carreira se expandiu ainda mais com passagens pelo Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ballet Stuttgart e o Ballet do Século XX, de Maurice Béjart, onde se destacou em peças como “Romeu e Julieta” e “La Fleur Enchantée”. Áurea também teve uma carreira notável no Ballet de Hamburgo, com destaque para papéis dramáticos como “A Dama das Camélias” e “Othelo”.

Seu talento a levou a realizar turnês internacionais, se apresentando nos principais teatros do mundo. Atualmente, é primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.