Theatro Municipal de São Paulo sedia a edição de 30 anos do Miss Brasil Trans

O Theatro Municipal de São Paulo vai sediar hoje, 10/06, a final do concurso Miss Trans Brasil 2024, edição especial de 30 anos. A empresária Rosana Star é a organizadora do evento, que idealizou há três décadas, e nesta edição tem o apoio da Coordenação de Políticas LGBTI+, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

São 13 finalistas, representando diferentes estados brasileiros. O corpo de jurados é composto por celebridades da comunidade trans e do segmento de beleza e concursos, com destaque para Walério Araújo e Michelly X, estilistas de celebridades.

A escolha da mais bela trans do Brasil inclui o tradicional desfile das candidatas em um dos mais icônicos palcos de espetáculos da cidade, o Theatro Municipal de São Paulo, o que contribui para dar ainda mais visibilidade à população trans.

O concurso de Miss Brasil Trans começou a ser organizado com muitas dificuldades e com recursos próprios de Rosana Star. Depois passou a ser realizado em teatros da cidade, com o objetivo de tirar a população travesti do gueto das boates da conhecida “boca do lixo”, para locais de maior visibilidade e com estrutura para que as concorrentes levem os familiares para assistir ao espetáculo.

“Uma das questões mais difíceis para mulheres trans e travestis é a violência que sofrem a vida toda, não só a violência física, mas também psicológica e moral. Realizar este evento no Theatro Municipal de São Paulo é um incentivo à autoestima, sem a qual fica difícil acreditar em outras possibilidades de vida, de estudo e de trabalho”, disse a Secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Soninha Francine.

O evento também contará com apresentações: shows de Divina Aloma; Divina Núbia; Marcinha do Corintho; Antara Gold; Gretta Star; Juliana di Primo; Rosana Star; Alexandra Lima e Rinaldo Viana; Rodrigo Oliver. A recepção do evento será feita por Lysa Bombom; a apresentação será de Ludmylla Pimentel e Jeycow Ferraz e o som fica por conta do DJ Alcimar.

A cerimônia é aberta ao público, mediante retirada de ingressos pelo link https://theatromunicipalsp.byinti.com/#/event/miss-brasil-trans-2024