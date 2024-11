The Town volta a São Paulo e Katy Perry será headliner

Após dois anos de espera, o The Town volta a São Paulo nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos. A próxima e histórica edição marcará o segundo capítulo de sucesso na trajetória do maior festival de música, cultura e arte que a cidade já recebeu. No line-up, o festival acaba de confirmar sua primeira de muitas outras atrações que serão anunciadas em breve. Com uma performance arrebatadora no Rock in Rio 40 anos que enlouqueceu toda a plateia, Katy Perry estará na segunda edição do The Town e será headliner do palco Skyline no dia 14 de setembro. A artista se tornou um dos nomes mais pedidos e aguardados pelos fãs de todo o país que estiveram na Cidade do Rock e seguem pedindo por mais uma oportunidade de viver essa experiência, além dos que não puderam comparecer ao festival neste ano – já que os ingressos para a data em que ela se apresentou esgotaram em apenas uma hora e quarenta e três minutos. Com um show inédito que reúne sucessos da carreira e de seu mais novo álbum “143”, a cantora enfim volta a São Paulo sete anos depois de sua última vinda, carregando toda sua energia e emoção, em uma apresentação que será inesquecível.

O The Town terá cinco dias repletos de momentos memoráveis com muitas atrações que farão história na Cidade da Música – que chega ainda mais potente com uma reestruturação que traz a mudança de local do The One e outros palcos e espaços, para garantir, mais uma vez, uma experiência única para o público.

Desde sua estreia com a Capitol Records em 2008 com o álbum One of the Boys, Katy Perry acumulou impressionantes 115 bilhões de streams, além de vendas mundiais que somam mais de 70 milhões de álbuns ajustados e 143 milhões de faixas. A artista feminina de maior vendagem na história da Capitol, Katy é uma das apenas doze artistas na história a ultrapassar 100 milhões de unidades certificadas com lançamentos de singles solo – e a primeira artista da Capitol Records a alcançar a marca de 10 milhões de unidades certificadas pela RIAA para um single em 2015. Ela também foi a primeira artista na história da RIAA a obter três singles certificados como Diamante – com “Firework”, “Dark Horse” e “Roar”. Desde então, ela adicionou mais algumas certificações à sua coleção com “California Gurls” (feat. Snoop Dogg), “E.T.” e tanto o SINGLE quanto o ÁLBUM “Teenage Dream” alcançando o status de DIAMANTE. Katy agora possui seis singles e um álbum, totalizando SETE títulos certificados como Diamante.

“O show da Katy Perry na edição de 40 anos do Rock in Rio foi espetacular! Ele ainda ecoa no coração dos milhares de fãs que lotaram nosso festival para assisti-la. Neste ano em que São Paulo celebra 470 anos, temos a alegria de anunciar a volta dessa grande estrela pop, agora para o nosso The Town. Um presente para o público paulista que vai se emocionar e cantar os hits dessa artista icônica na nossa Cidade da Música. A segunda edição do The Town traz um line-up poderoso, repleto de grandes astros nacionais e internacionais. Um line-up plural e diverso com vários shows construídos exclusivamente para o festival. Será uma edição mágica. Inesquecível. Do jeito que São Paulo merece.”, compartilha Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio e produz o Lollapalooza.

Uma nova Cidade da Música

Nesta próxima edição, a Cidade da Música vai proporcionar uma atmosfera emocionante, com diversas experiências que o público poderá viver nos 360 mil metros quadrados do Autódromo de Interlagos. Em 2025, o mapa do espaço terá mudanças com relação a 2023. Os palcos The One, Factory e São Paulo Square, além de espaços como a Market Square ganham novas localizações, visando uma visita ainda mais mágica à Cidade da Música. Além das mudanças de espaços já conhecidos pelo público, o The Town também ganhará novos palcos, experiências e atrações icônicos que serão divulgados em breve.

Com todas estas novidades, a organização mostra que, assim como no Rock in Rio, segue buscando formas de aprimorar a experiência e o conforto dos fãs a cada nova edição – a exemplo do reposicionamento do Palco Sunset, na edição de 2024 do festival carioca, que recebeu nota 9,4 do público, e a chegada do Global Village, que fez um grande sucesso entre o público. No The Town não poderia ser diferente e a nova planta reflete esse olhar da Rock World em sempre evoluir a cada nova edição de seus festivais.

Além da nova configuração dos palcos e de novas atrações que ainda serão anunciadas, já estão confirmados para a edição do ano que vem os brinquedos radicais como a Roda Gigante, Tirolesa, Megadrop e Montanha Russa. Outros grandes destaques também são a cenografia potente que estará presente por todos os cantos, as memoráveis e concorridas ativações de marcas e a gastronomia de dar água na boca espalhada por todo o gramado e na área vip.

Programado para receber quatro shows por dia de grandes artistas nacionais e internacionais, o gigante Skyline, que já chama atenção por si só com sua cenografia inspirada nos arranha-céus de São Paulo, mantém o mesmo lugar que ficou na última edição.

Já o The One, aonde a música vai além da música, trazendo artistas potentes, mais de 30 telões de LED e uma cenografia inspirada nos museus de arte de São Paulo, ganha uma nova localização. Ele estará no lugar em que em 2023 ficava o Megadrop, em frente onde era o The Town Club Lounge, e passa a contar com um amplo anfiteatro natural, garantindo uma visão privilegiada dos shows. Também será em frente ao The One que o Lounge Club, exclusivo para clientes The Town Club Rockstar, estará localizado.

O retorno triunfal do São Paulo Square terá uma novidade. O palco, sucesso na primeira edição, também ganhou uma nova localização e ficará no local onde estava o The One em 2023. Carregando uma trilha sonora composta, principalmente, de jazz e blues, gêneros que serão os mais presentes no palco, sua estrutura é inspirada em arquiteturas históricas marcantes da metrópole e na região em que a cidade foi fundada.

Enquanto isso, o Factory passa a ocupar o espaço que era da São Paulo Square e ganha uma área de anfiteatro natural mais ampla para o público aproveitar cada segundo dos shows. Este icônico palco é inspirado nos antigos galpões das fábricas da zona industrial de São Paulo, se transformando em um verdadeiro espaço para grandes talentos da música nacional e internacional.

A sofisticada Market Square,que contou com a assinatura do renomado chef Alex Atala na edição de 2023,também terá uma nova posição e ficará localizada próxima ao espaço que antes pertencia ao Factory. Como melhor que a gastronomia tem a oferecer, diferentes quiosques e opções de bebidas e comidas que dão água na boca, o espaço será coberto e climatizado. Quem vai frequentar a Cidade da Música em 2025 poderá experimentar as delícias disponíveis que ainda serão anunciadas pela organização do festival.

Brinquedos gigantes e radicais também estarão presentes na Cidade da Música, trazendo toda uma atmosfera mágica de parque de diversões para o local. Durante todos os dias do The Town, os fãs vão se divertir com a Tirolesa, que vai passar na frente do Skyline, proporcionando uma visão privilegiada do palco; com a Roda Gigante, aproveitando a vista panorâmica da Cidade da Música; e com o Megadrop e a Montanha Russa, as atrações mais emocionantes e divertidas do espaço.