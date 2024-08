The Stylistics confirma apresentação na Vibra São Paulo

A banda norte-americana The Stylistics, um dos grandes ícones da história do R&B e soul, confirmou recentemente que trará ao Brasil o elogiado show da turnê mundial “Falling In Love With My Girl Tour”, em que celebra a bem-sucedida carreira e o lançamento do seu novo álbum.

Em sua formação, o grupo conta com o carisma de Airrion Love e Herb Murrell, do line-up original, além de Barrington “Bo” Henderson e Jason Sharp, e desembarca em São Paulo para um show imperdível, no próximo dia 26 de setembro, na Vibra São Paulo.

No repertório, os fãs poderão reviver hits atemporais como “Betcha By Golly Wow”, “I’m Stone In Love With You”, “You Make Me Feel Brand New”, “You Are Everything” e “Can’t Give You Anything But My Love”. Além disso, eles prometem apresentar novas faixas do álbum “Falling In Love With My Girl”, que foi lançado em 21 de fevereiro de 2024. Este aguardado disco contou com a participação de renomados artistas convidados, trazendo uma nova dimensão ao já aclamado som do grupo.

A abertura da noite ficará por conta de um impressionante tributo a Elton John diretamente de Londres. Tom Cridland, que interpreta Elton John nos vocais principais e no piano, dedicou-se a celebrar o legado artístico de Sir Elton Hercules John, por meio de suas apresentações ao vivo do Tom’s Elton Tribute.

Tom interpreta todos os grandes clássicos de Elton John, faixas de álbuns, cortes mais profundos e favoritos dos fãs, incluindo “Bennie and the Jets”, “Tiny Dancer”, “Rocket Man”, “Candle In The Wind”, “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, “I’m Still Standing”, “Crocodile Rock” e “Your Song”.

Os ingressos já estão à venda na plataforma Uhuu.com e nas bilheteiras da Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca. Mais informações no serviço abaixo.

Formada em 1968 na Filadélfia, The Stylistics é uma das bandas mais representativas do R&B e soul, conhecida por suas baladas românticas e harmonias inconfundíveis. Com uma carreira marcante e muitos sucessos, o grupo continua a encantar públicos ao redor do mundo com sua música atemporal.

Com uma carreira repleta de conquistas, The Stylistics conquistou uma legião de fãs com seu estilo inconfundível e harmonias impecáveis, acumula sete álbuns de ouro, cinco singles de ouro, dois singles de ouro duplo, oito álbuns de platina, um álbum de platina duplo, quatro singles de platina, além de uma indicação ao Grammy em 1974 por “You Make Me Feel Brand New”. Em maio de 2004, foram imortalizados no Hall da Fama do Grupo Vocal e receberam uma placa na Calçada da Fama em Center City, Filadélfia.

SERVIÇO SÃO PAULO

THE STYLISTICS – FALLING IN LOVE WITH MY GIRL TOUR

Data: 26 de setembro de 2024

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP

Horário: 21:00 | Abertura da casa: 19:00

Configuração: Mesa

Ingressos a partir de R$ 96,00 em até 12x

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis

Setores :

Mesa Vip: a partir de R$ 240,00+ taxas

Mesa Setor 1: a partir de R$ 190,00+ taxas

Mesa Setor 2: a partir de R$ 170,00+ taxas

Poltrona Setor 1: a partir de R$ 170,00+ taxas

Poltrona Setor 2 Par: a partir de R$ 160,00+ taxas

Poltrona Setor 2 Ímpar: a partir de R$ 160,00+ taxas

Camarote Setor 1: a partir de R$ 240,00+ taxas

Camarote Setor 2: a partir de R$ 220,00+ taxas

Plateia Superior 1: a partir de R$ 140,00+ taxas

Plateia Superior 2: a partir de R$ 120,00+ taxas

Plateia Superior 3: a partir de R$ 110,00+ taxas

Cliente Premmia Poltrona: a partir de R$ 96,00+ taxas

Canais de venda oficiais :

Uhuu.com – com taxa de serviço

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do show.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento :

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo,

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Descontos :

50% Idosos: (com idade igual ou superior a 60 anos): Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Podendo ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, mesmo que estas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes. Consulte também: www.documentodoestudante.com.br.

50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos. Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Demais descontos :

40% de desconto para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio, limitado a 5% por setor. Confira a disponibilidade de setores. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em clubeopus.com

Atenção :

– Os descontos não são cumulativos, devendo ao beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

– Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

– Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Estacionamento Vibra São Paulo :

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536