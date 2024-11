The Rock diz que fazia xixi em garrafas em set

Dwayne Johnson, mais conhecido como “The Rock”, recentemente abordou um assunto que gerou curiosidade e polêmica: rumores de que ele urinava em garrafas nos sets de filmagem. Em uma entrevista recente, o ator de 52 anos confirmou a veracidade dos boatos, afirmando: “É verdade. Faço xixi em uma garrafa enquanto trabalho”. A declaração foi feita após crescentes comentários sobre o episódio, que ganharam destaque em abril com uma publicação do site The Wrap.

Além disso, a mesma publicação acusava Johnson de falta de profissionalismo devido a atrasos constantes nas gravações do filme “Operação Natal”. Embora tenha reconhecido os atrasos, o ator negou que ocorressem com a frequência alegada. “Sim, isso também aconteceu. Mas não nessa frequência absurda”, explicou ele em entrevista à revista GQ.

O diretor do filme, Jake Kasdan, defendeu Johnson publicamente, destacando que atrasos são comuns na indústria cinematográfica e elogiando o profissionalismo do ator durante as filmagens. Kasdan afirmou: “Ele pode se atrasar às vezes, mas isso é Hollywood, e acontece com todo mundo”.

Este episódio destaca como pequenas histórias podem se amplificar na era digital e afetar a percepção pública de celebridades. Ao abordar os rumores diretamente, Dwayne Johnson busca não apenas esclarecer os fatos, mas também demonstrar transparência e autenticidade para seu público. Em um ambiente onde rumores podem impactar carreiras, sua abordagem franca pode servir como exemplo para outras figuras públicas enfrentando situações semelhantes.

A honestidade de Johnson reforça sua imagem pública como alguém acessível e genuíno, características valiosas tanto dentro quanto fora das telas.