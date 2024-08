The Originals em uma noite de Jovem Guarda no Teatro Claro MAIS RJ

A nostalgia está no ar! A banda The Originals está pronta para reacender os corações saudosos com a maior festa da Jovem Guarda no Teatro Claro RJ, no próximo dia 13 de setembro, prepare-se para uma noite de música, dança e lembranças que atravessam décadas.

A Jovem Guarda marcou uma geração com suas canções vibrantes e irreverentes. Agora, a banda The Originals traz de volta esse espírito contagiante em um espetáculo que promete fazer o público cantar, dançar e reviver momentos especiais.

A formação atual da banda, liderada pelo cantor e baixista Paulo César Barros (ex-Renato e Seus Blue Caps) e pelo saxofonista e produtor Miguel Plopschi (ex-The Fevers), e os novos músicos, como; Celso Celli (guitarra e voz), Guga Leão (guitarra), Diego Andrade (bateria) e Tianes Carvalho (teclados), trazem energia renovada para os clássicos da Jovem Guarda.

“Cantar em casa nos traz muita alegria, o carinho e receptividade do público carioca são incomparáveis, será uma celebração inesquecível”, comenta Paulo César Barros – Vocalista.

No setlist do show, podemos destacar as canções: “Menina Linda “, “Fecho os Olhos”, “Mar de Rosas”, “Vem Me Ajudar”, “Dona do Meu Coração”, “O Meu Primeiro Amor”, “Cândida”, “Hei Girl”, “Não te Esquecerei”, “A primeira lágrima”, “Gatinha Manhosa” e “Devolva-me”, entre outras.

O Teatro Claro MAIS RJ, será o cenário perfeito para essa celebração. A energia do público se unirá à paixão da banda The Originals, criando uma atmosfera única. Prepare-se para cantar e dançar como se o tempo não tivesse passado.

SERVIÇO

Banda The Originals – A Maior Festa da Jovem Guarda

Teatro Claro MAIS RJ

Data: 13 de setembro

Horário: 20h

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre

DURAÇÃO APROXIMADA: 100 Minutos

CAPACIDADE DO TEATRO: 660 lugares

*Sujeito a lotação

RESERVAS PARA GRUPOS:

Marcelo Lopes

[email protected] / 11 94536-7083

Abertura da casa: 01h00 antes do início da apresentação.

Não é permitida a entrada após o início do espetáculo.

https://uhuu.com/evento/rj/rio-de-janeiro/banda-the-originals-a-maior-festa-da-jovem-guarda-13426