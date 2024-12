The Game Awards 2024: Solasta II é revelado, trazendo uma nova era no combate estratégico

Durante a premiação The Game Awards 2024, o estúdio independente Tactical Adventures revelou Solasta II, a ambiciosa sequência de seu amado jogo inspirado nos RPGs de mesa. Desenvolvido com a Unreal Engine 5, o lançamento em Early Access no PC está previsto para 2025, com uma demo jogável programada para o início desse mesmo ano. A Tactical Adventures está animada em trabalhar com a comunidade mais uma vez para refinar e moldar Solasta II na melhor experiência dos RPGs de mesa.

Décadas após os eventos de Solasta: Crown of the Magister (2021), Solasta II transporta os jogadores para o vibrante reino de fantasia de Neokos – uma terra com beleza de tirar o fôlego, que está à beira da ruína nas mãos de Shadwyn, um ser todo-poderoso interpretado por Amelia Tyler (Baldur’s Gate 3, Hades II). À medida que essa vilã espalha uma maré interminável de corrupção pelo continente, um grupo de valentes aventureiros surge para enfrentar tal desafio. Os personagens devem navegar por paisagens imponentes, derrotar facções políticas que disputam o poder e lutar contra inimigos temíveis. Também é preciso tomar decisões sábias para acabar com uma antiga rivalidade antes que ela envolva as terras em mais derramamento de sangue e conflitos.



Mathieu Girard, Diretor Criativo do jogo, compartilhou: “Nossa equipe de 35 pessoas combina profundo conhecimento com uma paixão por criar experiências de jogo imersivas e desafiadoras. Com nosso primeiro jogo, começamos como uma história de sucesso do Kickstarter, com base no conjunto de regras SRD 5.1 para criar um RPG tático que ressoou com mais de 1,5 milhão de jogadores. Agora, com Solasta II, estamos levando tudo isso ainda mais longe – elevando o sistema com novas abordagens de profundidade tática, diversão e acessibilidade.”



“Os jogadores explorarão Neokos, um novo continente repleto de magia, paisagens colossais e descobrirão uma tradição sem precedentes, enquanto enfrentam a força crescente de Shadwyn, uma vilã carismática movida por um desejo implacável de recuperar seu poder perdido. Este projeto é movido pela ambição, respeito por nossos jogadores e uma crença compartilhada na força do que estamos construindo juntos. Mal podemos esperar para que todos coloquem as mãos nele e nos digam o que acharam!”, detalhou o diretor.



Jogando os dados com o sistema D20, será possível criar seu grupo e embarcar em uma missão cheia de estratégia, magia e intriga. Com Solasta II, a Tactical Adventures visa oferecer uma experiência verdadeiramente imersiva, apresentando combate tático profundo e uma variedade de recursos interessantes.



Os principais recursos incluem:



– Gerenciamento e personalização completos da party: crie e desenvolva seu próprio grupo de 4 aventureiros, todos dublados e cada um totalmente personalizável com poderes e habilidades únicas;



– Cooperativo online de 1 a 4 jogadores: junte-se a outros jogadores online para criar estratégias e compartilhar triunfos táticos;



– Combate tático baseado em turnos: domine o combate tático, utilizando toda a profundidade do conjunto de regras do D&D 5E para batalhas estratégicas imersivas;



– Unreal Engine 5: experimente visuais de ponta e ambientes imersivos;



– Otimização do console: projetado para um jogo perfeito com pads de console, proporcionando uma experiência semelhante ao mouse e teclado.



Solasta II está em desenvolvimento para PC e disponível para adição à lista de desejos no Steam, com seu Early Access chegando em 2025. Os fãs podem esperar uma demo jogável em breve e manter-se atualizados com as últimas notícias inscrevendo-se na newsletter no site oficial. Através do Discord oficial, os jogadores podem falar diretamente com a Tactical Adventures.