The Friends Experience chega a São Paulo

Para celebrar os 30 anos da icônica série “Friends”, a capital paulista recebe “The Friends Experience”, uma exposição imersiva que promete encantar os fãs do seriado. A partir de quinta-feira (28), no shopping Cidade São Paulo, o evento trará cenários em tamanho real, oferecendo uma experiência única que já passou por mais de 20 cidades e estreia agora na América Latina.

Composta por 16 ambientes cuidadosamente recriados, a mostra ocupa o último andar do shopping na Avenida Paulista, próximo à estação Trianon-Masp, garantindo fácil acesso por diversos meios de transporte. A proposta é transformar os visitantes de meros espectadores em protagonistas, segundo Marcelo Flores, CEO da Businessland, responsável pela montagem no Brasil. Diferente da exposição realizada pela Casa Warner em 2019, esta edição foi projetada como se fosse utilizada para gravações reais.

Os fãs terão a oportunidade de capturar momentos especiais com seus celulares em todos os ambientes, incluindo o icônico sofá e fonte que abrem a visitação. A exposição também destaca cenas memoráveis da série, como o episódio em que Ross Geller tenta subir um sofá pela escada ou o dia em que Joey Tribbiani veste todas as roupas de Chandler Bing.

Além dos cenários, a experiência inclui um café Central Perk fielmente reproduzido, onde os visitantes podem saborear bebidas servidas em xícaras enormes, semelhantes às da série. Produtos licenciados, como camisetas e broches, estão disponíveis para compra na loja ao final da visita.

“The Friends Experience: The One in São Paulo” oferece ingressos a partir de R$ 79,80 e promete ser um passeio inesquecível para os fãs da série, permitindo uma imersão completa no universo dos seis amigos nova-iorquinos.