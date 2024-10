The Cure vai exibir ao vivo no YouTube show intimista com músicas de novo álbum

A banda britânica The Cure, que lança nesta sexta-feira (1°) seu primeiro álbum de estúdio desde 2008, anunciou que fará no mesmo dia um show intimista, em Londres, e transmitido ao vivo no YouTube.

A banda vai apresentar canções do novo disco “Songs of a Lost World” na casa de shows The Troxy, que tem capacidade para 3.000 pessoas.

O primeiro single do álbum, “Alone”, versão de estúdio de uma canção apresentada em shows da banda, foi lançada em setembro.

“Não é comum fazermos shows tão íntimos, então estamos ansiosos para isso e para compartilhar mais faixas do novo álbum pela primeira vez”, comentou Robert Smith, vocalista, compositor e guitarrista da banda à BBC.

A formação do The Cure presente no novo disco traz o vocalista Robert Smith, o baixista Simon Gallup, o baterista Jason Cooper, o guitarrista Reeves Gabrel e Roger O’Donnell no teclado.

O grupo realizará mais dois shows este mês. Na quarta-feira (30), a banda tocará para uma pequena plateia para a BBC Radio 2, que irá ao ar no programa do Jo Whiley no dia seguinte. Já no programa de Huw Stephens, na BBC 6 Music, a apresentação ocorre na quinta (31) e será acompanhada de uma entrevista especial.