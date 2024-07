The Black Boots, a nova sensação da country music brasileira faz show em SP

Foi durante uma viagem à Nashville que Marcelo Rizzi e sua esposa Marina Racz, fizeram uma imersão completa ao mundo da ‘country music’! Foram cinco dias vivendo o lugar mais ‘country’ do mundo que chegaram a conclusão que o Brasil estava carente daquele formato: um vocal masculino, um feminino e uma banda que tivesse todos os instrumentos primordiais do estilo, incluindo pedal steel, mandolim, banjo e violino.

Foi nesse retorno ao Brasil que Marcelo, que já tinha uma vivência na noite country de São Paulo, passou a acompanhar o trabalho dos irmãos Pipe (baterista) e Dude (multiinstrumentista) Joares. Com experiência de mais de 20 com a banda Redneck, os irmãos são referência de mercado. Vale ressaltar que Dude é um dos mais consagrados nomes em pedal steel e mandolim, tendo um vasto currículo de quase três décadas no mercado da música country brasileira.

Logo veio a indicação do amigo Beto Garja para a guitarra: André Tomiatto, referência no instrumento com vivência em bandas como ‘American Wild West’ e ‘Red Fox’, tendo vivência como sideman de cantores e artistas, fazendo inclusive a produção musical de diversas bandas.

Agregando e enriquecendo o time, temos Denis Molla no contrabaixo, parceiro de Marcelo há mais de vinte anos e Pedro Vinícius no violino, nome com mais de 15 anos na música country e clássica e também parceiro de Marcelo de longa data na música country.

Eis que faltava a cereja do bolo: a voz feminina pra dividir os vocais com Marcelo. Foi quando o nome de Quésia Nunes ecoou, uma das maiores vozes da country music brasileira, repertório, carisma e presença de palco! Quésia já passou por bandas como ‘Espora Country’ e ‘West Rocky’, e comandou por vinte anos sua ‘Banda Redneck’; além disso é preparadora vocal, professora multiinstrumentista e uma das carinhas mais requisitadas da noite country!

Com o time completo, faltava um nome pra consolidar a nova cara da música country brasileira. E foi durante uma boa prosa com chopp em um barzinho entre Marcelo e sua esposa Marina, que as referências foram nascendo… Fãs das bandas ‘The Black Crowes’ e ‘BlackBerry Smoke’, concordavam que nomes com ‘Black’ soavam muito bem. Além disso, Marina pontuou que precisavam de uma referência que remetesse ao country; e foi baseada em sua paixão e coleção por botas country que sugeriu o ‘Boots’, nascendo assim a ‘The Black Boots’!

Com seus quase seis meses desde a primeira apresentação oficial, no tradicional ‘Bourbon Street SP’, a ‘The Black Boots’ conta com uma agenda cheia, que inclui a abertura de grandes shows em tradicionais festas de São Paulo e interior, apresentações em Sescs do estado e a participação no festival ‘Capital Moto Week’, em Brasília!

Em seu repertório a banda investe nos clássicos do estilo, mas inova trazendo músicas Pop pra sonoridade: Kate Perry, Miley Cyrus, Bruno Mars, Post Malone, The Weekend, Lady A e Taylor Swift são alguns dos exemplos do ‘Lado B’ da ‘Black Boots’!

Resumo para roteiros:

The Black Boots – a nova sensação da country music brasileira!

Em seu repertório a banda investe nos clássicos do estilo, mas inova trazendo músicas Pop pra sonoridade: Kate Perry, Miley Cyrus, Bruno Mars, Post Malone, The Weekend, Lady A e Taylor Swift são alguns dos exemplos do ‘Lado B’ da ‘Black Boots’!

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 2a.f à Sábado das 10h as 18h e domingos das 12h às 16h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Data: 08/08/2024 – 5ª. feira

Horário: 21h30

Abertura da casa: 19h

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 65,00 (1º. Lote)

Venda – Sympla – https://site.bileto.sympla.com.br/bourbonstreet

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: Estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br