Thauane anuncia o álbum Country Brasil e lança o single “Fica Comigo”

Após conquistar o país com o single “Tipo Henrique” – que alcançou o #1 no Viral Charts e supera a marca de 3 milhões de streams no Spotify – e se apresentar nos rodeios de Barretos e Jaguariuna, Thauane anuncia o álbum Country Brasil. A inédita “Fica Comigo” e a regravação de “Silêncio”, que estão disponíveis nas plataformas digitais, via SoundOn, foram escolhidas para apresentar o álbum.

O romantismo e a sofrência dão o tom nas 7 faixas – 5 inéditas e 2 regravações – do álbum Country Brasil. Com canções baseadas em histórias reais, Thauane – considerada a mais promissora revelação da música sertaneja – aposta em uma inédita mistura de ritmos brasileiros com o clássico country americano. Batizado de countrynejo, o estilo dá um toque de brasilidade ao ritmo americano ao apresentar a medida certa entre refrões poderosos e a sofrência que tanto agrada aos fãs da música sertaneja.

Um dos destaques do álbum é a versão de Thauane para “Silêncio”, uma das mais belas canções do álbum de estreia de Marília Mendonça.

Sobre Thauane

A cada lançamento, a cantora e compositora Thauane consolida sua posição como um dos grandes nomes da nova geração da música brasileira. Após alcançar o #1 no Viral Charts do Spotify com o single de estreia “Tipo Henrique”, que já supera a marca de 3 milhões de streams, também conquistou o top 200 do Spotify Brasil com a faixa “MTG Cupido Gari” que soma mais de 2 milhões de streams.

Com apenas 1 ano de carreira, Thauane conquistou mais de 500K seguidores na redes sociais e seus vídeos no Youtube somam mais de 12 milhões de visualizações. A artista também é destaque no TikTok com os singles “Tipo Henrique” e “Cê Não Gosta de Mim” que, respectivamente, tem mais de 39K e 14K vídeos criados na plataforma.