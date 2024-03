Pinacoteca de São Bernardo do Campo recebe a mostra “O Amor morre mais de indigestão do que de fome”

A mostra inédita, que abre no dia 23 de março, às 14h, aborda o estelionato afetivo cometido por golpistas que iludem mulheres por meio de redes sociais com a intenção de extorquir dinheiro. Inspirada em sua experiência pessoal, a artista apresenta cerca de 18 obras em diferentes linguagens, como fotografias, vídeos, performance e instalação, a fim de problematizar o golpe do amor e a violência simbólica e patrimonial vivenciadas pelas vítimas.

Os primeiros trabalhos sobre estelionato afetivo foram feitos após um golpista tentar enganar a artista em 2021, passando-se por um soldado estadunidense em missão no Afeganistão. Thatiana desconfiou do perfil e ao investigar, descobriu pelos sites do Interpol, da CIA e do FBI que as imagens haviam sido roubadas do banco de dados do exército americano para criar perfis falsos e enganar vítimas.

“A partir daquele momento, eu passei a procurar e identificar centenas de contas falsas, além de conversar com golpistas me passando por um possível alvo. Tudo isso tornou-se ponto de partida para a minha produção artística dos últimos 3 anos”, conta a artista.

A curadora ressalta, “Thatiana Cardoso apropria-se e subverte criticamente elementos usados pelos próprios golpistas. A artista constrói um arsenal poético refletindo o amor como um golpe, transformando ursinhos de pelúcia, corações e rosas vermelhas em proposições artísticas.”

A visitação da exposição é gratuita e estará aberta até o dia 29 de junho, às terças-feiras das 09h às 20h, de quarta a sexta das 09h às 17h e no último sábado de cada mês, das 10h às 16h, em São Bernardo do Campo, São Paulo.

Serviço:

Exposição O Amor morre mais de indigestão do que de fome

Artista: Thatiana Cardoso

Local: Pinacoteca de São Bernardo do Campo. Rua Kara, 105 – Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Curadoria: Gabriela De Laurentiis

Produção executiva: Diana Vaz

Projeto expográfico: João Mascaro

Abertura geral: 23 de março, das 14h às 18h.

Visitação: 23 de março a 29 de junho.

Terça-feira, das 09h às 20h, quarta a sexta, das 09h às 17h e no último sábado de cada mês, das 10h às 16h.