Thamiris orienta Camilla sobre estratégias de jogo no Quarto Nordeste do BBB 25

Na manhã desta quinta-feira (27), o ambiente do Quarto Nordeste do Big Brother Brasil 25 foi marcado por uma conversa reveladora entre Thamiris e sua irmã, Camilla. Após a saída da ex-atleta olímpica Daniele Hypólito, Thamiris decidiu alertar Camilla sobre a importância de evitar discussões sobre estratégias de jogo na presença de Daniele, destacando que, embora não haja rivalidade entre elas, a ex-atleta poderia estar mais alinhada com os integrantes do outro grupo.

Durante a conversa, Camilla expressou suas preocupações sobre o desempenho na próxima Prova do Líder, mencionando que a menstruação poderia prejudicá-la em um dia crucial para as competições. Em resposta, Thamiris foi enfática ao aconselhar: “Evita falar as coisas na frente da Dani”. Ela enfatizou que, apesar de não considerar Daniele uma adversária direta, a ex-atleta tinha laços mais fortes com o outro quarto da casa.

Camilla tentou defender seu ponto de vista, afirmando que estava ciente do que compartilhar em frente a Daniele. Contudo, Thamiris insistiu na cautela, sugerindo que nenhum detalhe sobre o jogo deveria ser discutido abertamente. “Com o Maike ontem eu falei sobre coisas que a gente estava sentindo, mas não falei sobre o que a gente pensa ou como vamos jogar”, explicou Thamiris, reforçando a necessidade de manter uma postura reservada.

Além dessa dinâmica no confinamento, o programa também gerou debates externos. A comentarista Sonia Abrão não poupou críticas à participante Aline Patriarca durante o programa A Tarde É Sua, referente à eliminação de Diogo Almeida. Sonia comparou as reações emocionais de Aline à dor da mãe de Diogo, Dona Vilma, questionando a autenticidade do sofrimento demonstrado pela policial militar. “Que vexame, que coisa vergonha! Onde já se viu isso?”, disparou Sonia em sua análise.

Esses acontecimentos refletem não apenas as tensões dentro da casa, mas também as repercussões e análises externas que o reality show provoca entre os telespectadores e comentaristas.