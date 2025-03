Thamiris é a décima eliminada do ‘BBB 25’ após receber 61,73% dos votos do paredão

Na noite de terça-feira, 11 de outubro, Thamiris foi a décima eliminada do reality show Big Brother Brasil 25, após uma votação decisiva que culminou em sua saída com 61,73% dos votos destinados à eliminação. A nutricionista enfrentou a concorrência de Aline e Vinícius, que obtiveram, respectivamente, 35,97% e 2,30%% dos votos.

Thamiris ingressou no programa ao lado de sua irmã, Camilla, que também já havia deixado o reality. Camilla foi eliminada anteriormente, recebendo 94,67%% dos votos na sua saída, o que destaca a competitividade e as reviravoltas emocionantes desta edição.

A eliminação de Thamiris marca mais um momento significativo da temporada, refletindo as preferências do público e as dinâmicas entre os participantes. O programa segue atraindo atenção e engajamento, à medida que os telespectadores acompanham os desdobramentos da convivência entre os brothers.