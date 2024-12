Thalyson Fernandes garante o título do Paulista KGV com desempenho espetacular

A temporada 2024 da Copa São Paulo KGV teve seu encerramento em grande estilo neste fim de semana, com as etapas decisivas realizadas no Kartódromo Granja Viana, em Cotia. As 8ª e 9ª etapas, conhecidas como a Super Final, definiram os campeões de todas as categorias, e o paulista Thalyson Fernandes, mesmo em seu ano de estreia, brilhou com um desempenho digno de veterano para ser campeão.

Antes deste fim de semana ele já era apontado como favorito, já que Thalyson chegou para as etapas finais liderando com boa vantagem tanto a categoria na geral da Cadete quanto na Cadete Rookie, voltada para estreantes. Fernandes não decepcionou: venceu as quatro corridas do fim de semana, mostrando talento, consistência e maturidade no comando de seu kart número 220.

Mesmo tendo estreado apenas na segunda etapa da temporada, Thalyson foi vice-campeão do 1º Turno da Copa São Paulo KGV e conquistou o título do 2º Turno com autoridade. Na 8ª etapa, realizada na sexta-feira (29), ele largou na pole position, venceu a primeira bateria com tranquilidade e repetiu o feito na segunda corrida, garantindo o título do turno.

Na 9ª etapa, disputada no sábado (30) e valendo como Super Final, Thalyson Fernandes manteve o ritmo avassalador. Largando para vencer as duas baterias do dia, consolidando sua vitória na etapa e o título da temporada.

Com 9 vitórias em 18 corridas, além de dois segundos e dois terceiros lugares, Thalyson encerra o campeonato com um desempenho excepcional e somando 170 pontos na classificação de pilotos. “Essa foi minha primeira temporada ‘quase’ completa na Copa São Paulo KGV, e terminar com esse título é demais! Foi muito trabalho e dedicação, mas cada volta valeu a pena. Agora, é focar na próxima corrida, porque quero fechar o ano com mais conquistas”, comemorou o piloto.

O próximo desafio de Thalyson será no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, onde disputará as 9ª e 10ª etapas da Copa São Paulo Light, encerrando o calendário de 2024. O jovem piloto promete seguir acelerando em busca de novas vitórias e títulos.