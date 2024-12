Thalles Roberto se apresentará no réveillon de Copacabana e na Av. Paulista

O cantor Thalles Roberto, um dos maiores nomes da música gospel, se apresentará no réveillon de Copacabana, RJ, e na Avenida Paulista, SP; são as principais festas do Brasil e do mundo em comemoração à chegada do ano novo, com expectativa de 2 milhões de pessoas em cada uma.

Os shows serão gratuitos e marcam a potencialização da música gospel que ultrapassa a barreira de um único segmento e passa a ser ouvida cada vez por mais pessoas de diferentes religiões. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que terá 13 palcos com shows pela cidade, sendo 3 deles em Copacabana, e um será dedicado à canção gospel — ficará no Leme.

O show do cantor Thalles ocorre no dia 31 de dezembro, a partir de 22h, no Palco Leme.

Já em São Paulo, o palco estará localizado na Avenida Paulista entre a ruas Haddock Lobo e a Bela Cintra com diversos shows gratuitos dos principais artistas nacionais e queima de fogos.

Thalles se apresenta no dia 31 de dezembro, às 17h, sendo escolhido para representar a música gospel no Estado para cerca de 2 milhões de pessoas, que são esperadas para comemorar a entrada de 2025 na capital paulista.