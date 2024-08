Thalles Luna lança “A Cigana”, versão em português do sucesso “La Gitana”

O cantor Thalles Luna, um dos principais nomes do reggaeton nacional, lança o single “A Cigana”. A faixa, distribuída pela CD Baby, é a versão em português do sucesso “La Gitana”. Assim como “La Gitana”, “A Cigana” explora uma história de amor improvável e arrebatador, centrado na paixão intensa por uma cigana.

“A música fala de um amor, daqueles improváveis de acontecer. Nesse caso, a paixão por uma cigana. Fala desse amor intenso, cheio de energia e vontade de estar junto, a ponto de largar tudo e mudar a sua vida para estar com quem ama”, revela Thalles Luna.

O lançamento de “A Cigana” também traz um videoclipe, gravado em Paranapiacaba, um charmoso vilarejo inglês próximo a São Paulo, conhecido por seu visual único e misterioso. O clipe segue a mesma linha de “La Gitana”, utilizando o mesmo vídeo com alguns takes diferentes, agora cantando em português. No vídeo, Thalles contracena novamente com a modelo Charmenia Oliveira, uma verdadeira cigana, e apresenta elementos autênticos da cultura cigana, como leitura de cartas, dança com castanholas e o uso de bola de cristal.

A produção do videoclipe foi uma colaboração entre La Luna Produções Artísticas e Substudios, com direção de Gabriel Foloni e co-direção de Thalles Luna e Andressa Luna. “É um clipe com muitos elementos marcantes, falando de uma cultura rica como a cigana e em uma cidade histórica, tudo repleto de muito mistério e beleza”, finaliza Thalles.