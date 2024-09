Thales abre inscrições para profissionalização de jovens no programa Formare em São Bernardo

A Thales, líder mundial em tecnologia, está com inscrições abertas para a quinta turma do programa Formare, projeto social criado para a qualificação profissional gratuita e de qualidade de jovens em vulnerabilidade social, moradores de São Bernardo do Campo (SP) e regiões próximas. O curso de Auxiliar Administrativo e de Projetos é certificado pela Universidade Tecnológica do Paraná e é ministrado nas dependências da própria empresa durante o dia, por colaboradores atuando como educadores voluntários.

O programa Formare é uma parceria com a Fundação Iochpe e se baseia no voluntariado de colaboradores de empresas parceiras. Para se candidatar, é necessário morar na cidade de São Bernardo do Campo ou regiões próximas, ter nascido entre os anos de 2008 e 2009, estar cursando o ensino médio no período noturno, não ser filho de colaborador ou colaboradora da Thales, ter renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e não estar cursando outro curso profissionalizante ou de ensino superior. As inscrições podem ser feitas através do https:/forms.office.com/e/5cAr272LGx a partir de 16 de setembro até o dia 04 de novembro deste ano.

Para quem for selecionado, o programa oferece como benefício o valor de um salário mínimo por mês, incluindo neste valor vales alimentação e transporte, além de assistência médica em decorrências na empresa seguro de vida, material escolar e uniforme para uso no curso.. As aulas da quinta turma do programa Formare da Thales tem previsão de início para março de 2025.