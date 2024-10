Thai Spinello destaca a importância do Outubro Rosa na prevenção de doenças

Neste mês de outubro, em que se celebra mundialmente a campanha de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa), a vereadora Thai Spinello (PSD) reforçou a importância das ações promovidas pela Prefeitura de São Caetano do Sul na disseminação de informações e no apoio à saúde da mulher.

Thai Spinello ressaltou a importância da prevenção e realização de exames periódicos. “O Outubro Rosa não é apenas uma campanha de conscientização. Ele simboliza um movimento de saúde pública que visa salvar vidas através da informação e do diagnóstico precoce. Por isso, é essencial que as mulheres estejam atentas e saibam da importância dos exames preventivos”, afirmou a vereadora.

A parlamentar destacou que, além das ações de conscientização, o poder público tem a responsabilidade de garantir o acesso aos serviços de saúde de qualidade, como mamografias e consultas especializadas.

“Precisamos garantir que todos os esforços não se concentrem apenas no mês de outubro”, ponderou. “O compromisso com a saúde da mulher deve ser constante, com ações contínuas durante todo o ano, desde a atenção básica até o tratamento especializado”, finalizou Thai Spinello.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), durante todo mês de outubro, será realizado papanicolau em livre demanda, rodas de conversa sobre o tema e distribuição de panfletos com orientações. A programação com datas e horários de exames e atividades, deve ser consultada nas UBSs do bairro.

No dia 22 de outubro, a equipe da unidade estará na Estação da CPTM Prefeito Walter Braido, no Centro, das 8h às 17h, com ações de abordagem para orientações sobre o autoexame e entrega de folders, sobre prevenção ao câncer de mama e orientações sobre a saúde da mulher.