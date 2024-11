Thai Spinello comemora aprovação da LOA para 2025

A vereadora Thai Spinello (PSD) comemorou a aprovação, em segundo turno, pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul, no dia 26 de novembro, do projeto de lei enviado pela Prefeitura, que estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano, resultando na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

Para a parlamentar, o Poder Legislativo desempenhou um papel essencial na aprovação do projeto de lei. “A Câmara Municipal, por meio do trabalho dos seus vereadores, reafirma seu papel de fiscalização e aprovação das contas públicas, garantindo que os recursos sejam bem aplicados para o bem-estar da população. A LOA 2025 será um dos principais alicerces para a realização dessas metas”, afirmou.

“O orçamento aprovado pela Casa reflete o nosso compromisso com a cidade e com a população. A aprovação da LOA é essencial para garantir a execução de obras, serviços e programas que melhorem a qualidade de vida dos moradores de São Caetano. A transparência e o cuidado com os recursos públicos são prioridades para nós”, complementou Thai Spinello.

O projeto, aprovado por unanimidade pelos vereadores, prevê a distribuição dos recursos conforme as áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura, segurança e mobilidade urbana. O orçamento de 2025 foi elaborado com base nas metas e diretrizes do governo municipal e tem como foco a continuidade do desenvolvimento sustentável, com investimentos que atendem tanto às demandas imediatas da população quanto ao planejamento de longo prazo.