Thaeme e Thiago lançam feat com Ícaro e Gilmar

Thaeme e Thiago estão prestes a iniciar uma nova jornada musical com o lançamento de “Amor Turista”, uma colaboração especial com a dupla Ícaro & Gilmar. A faixa está disponível em todas as plataformas de streaming e o videoclipe oficial estreia no YouTube dia 20 de dezembro (sexta) às 11h.

O novo single promete cativar os fãs ao combinar as vozes harmoniosas de Thaeme e Thiago com a energia contagiante de Ícaro e Gilmar, em uma canção que aborda a falta de reciprocidade de um relacionamento. A colaboração entre as duplas traz uma sonoridade inovadora, mantendo a essência do sertanejo que conquistou o Brasil.

Este lançamento marca o início da divulgação de Próxima Parada. A primeira edição, gravada em Goiânia, contará com 8 faixas e parcerias com grandes nomes da música sertaneja. Aliás, este será o grande mote do novo projeto: feats com convidados mais do que especiais e novas edições gravadas em diferentes cidades, sempre se conectando com o público e culturas locais. A dupla também planeja expandir o novo trabalho através de uma turnê nacional, a partir do segundo trimestre de 2025.

“O Próxima Parada é um sonho antigo que, finalmente, estamos concretizando e estreando com o pé direito, ao lado de Ícaro Gilmar. Estamos ansiosos para mostrar ao público tudo o que preparamos com tanto carinho. Tem muita coisa boa vindo por aí!”, fala Thaeme. Thiago complementa: “Estamos muito empolgados com essa nova fase e acreditamos que o público vai se identificar com cada canção e com os convidados que vamos trazer.”

Com uma trajetória marcada por sucessos e inovações, Thaeme e Thiago continuam a surpreender o público, reafirmando seu compromisso com a evolução da música sertaneja e a entrega de conteúdos de qualidade para seus fãs.