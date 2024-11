TFSports lança calendário 2025 do Santander Track&Field Run Series

Eleita a melhor produtora de corridas pela Federação Paulista de Atletismo, a TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, anuncia as primeiras etapas do calendário 2025 do Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas – que contará com 75 etapas no total. No clima da Black Friday, a plataforma antecipa a venda com condições exclusivas, sendo algumas meia-maratonas (21.1Km) e outros tradicionais percursos que vão de 4 a 18 km, incluindo também corridas Kids e Pets.

A ação especial de Black Friday traz aos amantes do movimento running a oportunidade de adquirir os primeiros lugares em eventos confirmados para 2025 com valores especiais. Aqueles que se cadastrarem antecipadamente de 11 a 20 de novembro, site ou no próprio aplicativo, receberão o calendário de corridas 2025 e um cupom exclusivo de Black Friday para ativar um desconto adicional que poderá ser usado entre os dias 22 a 29 de novembro

Já os que não se cadastrarem também poderão adquirir suas corridas com um preço especial, mas que não será tão atraente quanto aquelas que tiverem o cupom. Vale lembrar que as inscrições são limitadas e as etapas mais famosas, como a vertical do Farol Santander- que passa a fazer parte do ranking internacional de corridas verticais WTR-, costumam esgotar logo na abertura das inscrições.

“Estamos chegando ao final de 2024, ano que completamos 20 anos, com um crescimento de 14% no número de corredores em relação ao ano passado, um total de 200 mil pessoas distribuídas em 75 etapas pelas ruas de todo o País. A faixa etária com o maior crescimento de participantes é entre 18 e 25 anos, com um percentual de 74%, seguida dos 26 aos 35 anos, com 29%, e logo depois acima dos 56 anos, com 12%. Esses dados comprovam que a corrida é um esporte democrático, e que tem despertado o interesse principalmente dos jovens, que cada vez mais buscam uma vida mais ativa e saudável.”, avaliou Fred Wagner, CEO da TFSports.

Confira algumas das etapas que estarão disponíveis com valores especiais:

19/01: Shopping Vila Olímpia – São Paulo (5km, 10km e meia maratona)

26/01: Riviera (3,5km / 6km e kids)

02/02: Vila Nova Conceição – São Paulo (5km, 9km e, meia maratona)

09/02: Brasília (5km, 10km e meia maratona)

23/02: Vila Romana Shopping – Florianópolis (5km e 10km)

09/03: João Pessoa (5km, 10km e meia maratona)

16/03: Santos (5km, 10km e 21km)

16/03: Shopping Del Paseo I – Fortaleza (5km, 10km, 15km e kids)

30/03: Higienópolis I – São Paulo (5km, 10km, 15km)

06/04: Salvador Shopping (5km, 9km e 18km, kids)

13/04: Aracaju (5km, 10km e meia maratona)

27/04: Colina Shopping – São José dos Campos (5km, 10km, 15km, kids)

04/05: Shopping Recife (5km, 10km, kids)

18/05: Rio Mar Fortaleza I (5km, 10km e meia maratona)

29/06: Goiânia (5km, 10km e meia maratona)

13/07: Shopping Estação Cuiabá (5km, 10km, meia maratona e kids)

27/07: Plaza Sul, Jardim Botânico – São Paulo (4km, 8km, kids)

10/08: Pompeia – São Paulo (5km, 10km, 15km)

1/08: RioMar Recife (5km, 10km e meia maratona)

31/08: Shopping ABC – Santo André (5km, 10km e meia maratona)

14/09: Esporte Clube Pinheiros – São Paulo (5km, 10km)

21/09 – Aracaju Sunrise (5km, 10km, kids)

28/09: Shopping Del Paseo II – Fortaleza (5km, 10km e 21km)

26/10: Rio Mar Fortaleza II (5km, 10km e 15km)

30/11: Farol Santander – São Paulo

As etapas Shopping Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Brasília já estão com as inscrições abertas com o cupom PRE10.