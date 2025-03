Santos recebe o Santander Track&Field Run Series neste domingo

A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, chega a Santos com o Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas –neste domingo, 30 de março. A etapa, que terá arena de ativações no Aquário Municipal, contará com percursos de 5, 10 e 21km e tem sua primeira largada prevista para 6h.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha. A retirada dos kits será realizada até sábado, 29 de março, na Loja Track&Field Ponta da Praia.

“Comemoramos 20 anos de Run Series em 2024 com público recorde. Foram mais de 200 mil atletas em nossas etapas por todo o país e acreditamos que em 2025 podemos atrair ainda mais pessoas. Fomos eleitos a melhor produtora de corridas do estado de São Paulo, não só pela nossa preocupação em entregar um circuito seguro, mas também em promover experiências que vão além das pistas como estações de recovery, shows e muitas outras ativações de bem-estar”, conta Fred Wagner, CEO da TFSports.

Serviço Etapa Santos

Data: 30 de março

Percurso: 5, 10 e 21km

Horário: a partir das 6h

Entrega de kits: até 29 de março. Segunda a sexta, das 10h às 20h, sábado, das 10h às 16h, na Loja Track&Field Ponta da Praia

Inscrições: Link