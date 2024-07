Texto de autor catalão sobre bullying e homofobia estreia em SP

O encontro de dois homens em um quarto de hotel para as comemorações de 20 anos da turma do colégio onde estudaram é o ponto de partida de AÍ VEM SEU HOMEM [Aquí Viene tu Hombre]. O texto do catalão Jordi Cadellans, inédito no Brasil, estreia dia 2 de agosto, sexta-feira, às 20h, no Teatro Arthur Azevedo com encenação do Núcleo Teatro do Indivíduo. Com Rodolfo Lima, que também assina a adaptação e direção, e Renato Izepp a peça se debruça sobre a temática do bullying e suas consequências.

Em AÍ VEM SEU HOMEM,Morales (Rodolfo Lima) e Torres (Renato Izepp) se reencontram anos depois de terminarem os estudos, para uma reunião comemorativa de ex-alunos. Reunidos no mesmo quarto de hotel, o que se verá são dois homens revendo seu passado, suas atitudes e o resultado de seus atos. Morales, antes vítima de homofobia pelos corredores da escola, se torna um ator famoso e volta à festa para confrontar seus antigos opressores. Já a relação de Torres com o ocorrido, vai sendo desvelada no decorrer da montagem.

Morales não tem lembranças muito boas dos anos escolares. Torres, por outro lado, diz que foram os melhores de sua vida. Enquanto se preparam para a festa, vão se lembrar do passado, de como Torres tirou boas notas e sonhava em ser um grande jogador de futebol. Morales, por outro lado, como sempre foi vítima de zombaria por ser sensível e afeminado, tinha a sobrevivência como único propósito.

Vingança, descaso, traumas, omissão, opressão, tensão sexual, violência e dor permeiam o diálogo desses dois homens. Ao evidenciar as ações que caracterizam o bullying, AÍ VEM SEU HOMEM revela um assunto de extrema importância, a valorização das individualidades e os direitos de todo cidadão.

Teatro em Madrid

O ator e diretor Rodolfo Lima assistiu ao espetáculo no início de 2020 em uma viagem por Portugal e Espanha. Ele conta que caminhando pelas ruas de Madrid viu um cartaz do espetáculo e foi assistir já que o teatro era próximo de onde estava hospedado. “Mesmo não entendendo todo o texto, já que havia trechos em catalão, o espetáculo ficou reverberando na minha cabeça. De imediato pensei em montá-lo no Brasil”.

Durante a pandemia, Rodolfo entrou em contato com o autor dizendo ter visto o espetáculo em Madrid e que gostaria de ler o texto com mais calma. Jordi Cadellans respondeu de imediato e enviou o texto na íntegra. “Li e reli e gostei ainda mais. Perguntei então para o autor como poderia montar o texto no Brasil e desde então fomos nos organizando para a estreia em São Paulo”, explica o ator e diretor.

Quando decidiu montar a peça no Brasil, Rodolfo Lima não imaginou que muitas memórias doloridas pudessem vir à tona. “Eu sofri bullying e homofobia no colégio, mas não entendia direito o que passava. Trazer o espetáculo à cena me fez reviver temas delicados resgatando o adolescente que fui e os muitos embates vividos”, acredita ele.

Jogo de futebol

Em formato de arena, o cenário será composto por um campo de futebol estilizado, invocando a memória dos personagens quanto ao esporte. Torres sempre jogou futebol na adolescência e Morales nunca pôde. A peça se passa originalmente num quarto de hotel, mas na montagem brasileira será transportada simbolicamente para um ambiente de jogo de futebol. Campo, ringue, quarto e quadra formam as muitas metáforas para evidenciar o embate entre os dois protagonistas. Com o púbico ao redor e próximo, a encenação assume uma estética crua e sem quarta parede, onde se evidenciar o trabalho de composição dos atores e o jogo entre eles.

Rodolfo Lima e Renato Izepp já se encontraram nos palcos. Em julho de 2022 montaram em parceria o espetáculo Pai-Brasil (direção de Rodolfo e atuação de Renato) com estreia no Teatro Eugênio Kusnet. A montagem integrou a programação de cinco festivais no Brasil com 13 indicações a premiações, sendo vencedora em nove: três como melhor ator, três por iluminação, duas por direção e uma como melhor cena.

Sobre Rodolfo Lima

Ator, diretor, jornalista e crítico de teatro. Mestre em Divulgação Científica e Cultural pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas (LABJOR/UNICAMP); pós-graduando em Gestão de Projetos Culturais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e atualmente realiza sua pesquisa de Doutorado também na ECA/USP. Como ator e diretor concebeu os seguintes trabalhos: Réquiem para um Rapaz Triste, Todas as horas do Fim, Bicha Oca, Cerimônia do Adeus, Desamador, caio em três atos, Pai-Brasil, Cantigas para Ninar Insones, Entrega para Jezebel, Les Girls – Uma diva perto de você e Bendita Sois Entre as Mulheres, sendo os três últimos trabalhos realizados com mulheres transexuais/travestis. Esteve atuante em diversos festivais de teatro e de gênero nacionais, tendo seus trabalhos circulado por diversas cidades nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceraá, Bahia, Pernambuco, Paraná e Goiás. Como produtor elaborou as duas edições da Mostra Cênica Caio F. (2010 e 2015) e Em busca de um teatro gay (2014), e como produtor convidado, já fez parte da equipe de produtores de eventos paulistanos como Virada Cultural, Jornada do Patrimônio (2022/ 23 e 24), Semana do Hip Hop (2019). Desde 2019 é o responsável pela produção artística e curadoria do Festival de Natal de SP, além de já ter feito parte da comissão julgadora/selecionadora do Prêmio Dramática (2020) e do FESTARA – Festival de Teatro de Araçatuba (2019 e 2021).

Site: escritossobreaausencia.wordpress.com

Redes sociais: @teatrodoindividuo e @rodolfooolima

Serviço: AÍ VEM SEU HOMEM

Com Núcleo Teatro do Indivíduo

De 2 a 25 de agosto, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h (dia 11 de agosto, domingo, não haverá apresentação).

Teatro Arthur Azevedo (Sala Multiuso – 60 lugares) – Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca, São Paulo.

90 minutos | 18 anos | R$ 15,00 a R$ 30,00 (ingressos disponíveis uma hora antes do início da sessão na bilheteria do teatro ou reservas pelo PIX 11 97497-4207).

Sinopse:

Inédito no Brasil, o texto do autor catalão Jordi Cadellans, que estreou oficialmente em 2020 em Madrid, na Espanha, se debruça sobre a temática do bullying e suas consequências. Dois homens se encontram num quarto de hotel para as comemorações de 20 anos da turma do colégio onde estudaram. Morales sofreu durante três anos agressões homofóbicas nos corredores do colégio e aceitou ir ao evento para se resolver com seu passado.

Ficha técnica:

Texto – Jordi Cadellans. Adaptação e Direção – Rodolfo Lima. Assistente de Direção – Amanda Steinbach. Interpretação – Renato Izepp e Rodolfo Lima. Ambientação Cênica – Jeff Celophane. Iluminação – Paulo Maeda. Operadora de Luz – Viviane Santos. Assistente de Produção – Louise Villio. Design Gráfico – Betinho Neto. Orientação Coreográfica – Vinicius Francês. Assessoria de Imprensa – Nossa Senhora da Pauta. Fotografia – Chico Castro.