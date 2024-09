Texaco é a nova patrocinadora do SESC RJ Flamengo

A Texaco, uma das principais marcas de lubrificantes do país, amplia seu apoio e presença no esporte brasileiro: além dos patrocínios ao futebol do Flamengo e à equipe Texaco Racing na Stock Car, a marca agora é a nova patrocinadora do maior vencedor da história do vôlei brasileiro, o SESC RJ Flamengo, do técnico Bernardinho, para a temporada 24/25. A iniciativa além de expandir a plataforma de patrocínios da marca, também destaca o incentivo da Texaco à sua primeira modalidade feminina. Com isso, a marca busca se aproximar mais das mulheres, criando afinidade e presença junto às consumidoras.

“Não estamos somente ampliando nossa plataforma de patrocínios. Unimos o esporte ao desejo de estar cada vez mais conectados com as nossas consumidoras, e a associação com uma modalidade feminina foi natural, ainda mais a um time vitorioso, repleto de talentos e marcado por conquistas históricas. A performance das atletas brasileiras em diversas modalidades nas Olímpiadas de Paris só reforça o talento e performance das mulheres no esporte e a Texaco quer fazer parte desta história.”, analisa Marcos Moura, diretor de marketing da ICONIC, detentora da marca Texaco.

“Estar junto com a Texaco nesta entrada da marca no esporte feminino é motivo de muito orgulho para mim e para o nosso time. Quando iniciamos o projeto lá atrás, em 1997, queríamos, além dos títulos, ser essa referência, mostrar que o vôlei pode ser usado para transmitir os valores que tanto prezamos”, disse o técnico Bernardinho.

As contrapartidas do patrocínio da Texaco ao Sesc RJ Flamengo contemplam uma forte presença nas redes sociais do time, logomarca nas camisas de jogo e treino das Atletas e da Comissão Técnica, além de ações de marketing em jogos da SuperLiga e da Copa Brasil, que serão em sua maioria mandados na casa do vôlei brasileiro, o Maracanãzinho.

“Conhecemos bem a força de nossa torcida, nos ginásios e abraçando nossos parceiros. Também é um orgulho para o nosso time ser essa plataforma que conecta as marcas com essa imensa base de fãs que possuímos, no Sesc RJ Flamengo e no vôlei em geral. Não tenho dúvida que será uma parceria de sucesso”, finalizou Bernardinho

O SESC Flamengo tem mais de 27 anos de sucesso. É a equipe mais vitoriosa da história do vôlei brasileiro, com 12 títulos da Superliga, 4 sul-americanos, 4 Copa Brasil e 2 vezes vice-campeão mundial. É dirigido pelo supercampeão Bernardinho, que tem em seu currículo seis pódios olímpicos com as seleções feminina e masculina.

Compromisso com o esporte nacional

A marca ainda é patrocinadora do futebol masculino do Flamengo, com propriedade de marca nas camisas de treino e aquecimento do time, nos microfones das coletivas de imprensa, em placas de campo nos jogos e nas placas de campo no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento (CT) do clube, no Rio de Janeiro, entre outras ativações.

A Texaco tem presença histórica no esporte, com atuação no automobilismo mundial e nacional, e presente há mais de 10 anos na maior categoria de turismo nacional, a Stock Car Pro Series, com a equipe Texaco Racing. Atualmente, a equipe é representada pelo piloto Felipe Baptista, de 21 anos, que é o atual líder do campeonato e líder de pódios da temporada 2024, com sete pódios em oito etapas, sendo três P1.