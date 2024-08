‘Teve um começo triste, mas terminou feliz’, diz Medina após bronze no surfe

Gabriel Medina era favorito ao ouro no surfe das Olimpíadas de Paris, mas o mar não o ajudou e coube ao brasileiro buscar a medalha de bronze em duelo contra o peruano Alonso Correa, nas ondas de Teahupoo, no Taiti. O brasileiro venceu a bateria com duas ondas de nota 7,77.

Emocionado, o surfista não quis culpar as ondas de Teahupoo, onde já teve muitas alegrias, e celebrou a conquista inédita.

“Já me deu muita alegria esse mar, faz parte, temos que saber lidar com o mar. Infelizmente, a minha primeira bateria [na semifinal] foi de poucas ondas, mas faz parte do esporte. Fico feliz porque dei o meu melhor e é isso que importa, independente do resultado. Teve um começo triste, mas terminou com um final feliz, estou amarradão”, declarou Medina depois do feito inédito na carreira.