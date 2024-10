Teto de empresa desaba em Diadema

Parte do teto de uma grande empresa desabou nesta segunda-feira (7) em Diadema, no ABC, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu por volta de 11h40.

Ao menos uma pessoa morreu, segundo informações da Defesa Civil do estado. A vítima foi localizada sob os escombros. A identidade não foi divulgada.

O telhado é extenso e apenas uma parte colapsou. Segundo a corporação não há informações sobre as causas da queda da estrutura.

A empresa é do ramo de autopeças e fica na avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, no centro.

Dezenas de viaturas dos bombeiros, da Polícia Militar e do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) estão no local. Uma equipe de 22 pessoas trabalham no resgate.

Em abril, um outro desabamento ocorreu na cidade, em uma unidade do Vencedor Atacadista, na avenida Casa Grande.

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas, sendo nove com ferimentos leves.

Segundo a Defesa Civil divulgou à época, funcionários do supermercado teriam realizado uma manutenção no telhado antes de uma chuva forte cair na região. A unidade estava em dia com a documentação, de acordo com a prefeitura.