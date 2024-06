Teste do Pezinho: gotinhas de sangue que podem salvar a vida de uma criança

O teste do pezinho, também conhecido como triagem neonatal, é um exame fundamental realizado nos primeiros dias de vida de um recém-nascido. Esse teste simples, mas altamente eficaz, tem a capacidade de detectar precocemente uma série de doenças genéticas e metabólicas que, se não diagnosticadas a tempo, podem causar sérios problemas de saúde, desenvolvimento inadequado e até mesmo a morte.

Importância do Teste do Pezinho

Segundo recomendações do Ministério da Saúde do Brasil, o teste do pezinho deve ser realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. O exame é feito por meio da coleta de gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido, o que permite a análise para diversas doenças, como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística e diversas outras condições genéticas, metabólicas, endócrinas e infecciosas.

Detecção Precoce e Tratamento

Como explica Thaísa Lucktemberg, Biomédica e Supervisora do Setor Neonatal do DB Diagnósticos, a principal vantagem do teste do pezinho é a detecção precoce de doenças que muitas vezes são assintomáticas nos primeiros dias de vida. “Com apenas um pouquinho do sangue do bebê, é possível prevenir complicações graves, identificando doenças que poderiam causar atrasos no desenvolvimento, internações prolongadas e tratamentos de alta complexidade que seriam necessários caso as doenças fossem diagnosticadas tardiamente”, diz.

Uma das doenças mais graves é a fenilcetonúria, uma condição em que o organismo não consegue metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. Se não tratada, essa doença pode levar a sérios danos cerebrais. Como a substância está presente em diversos alimentos ricos em proteínas, como carnes, ovos e leite, com o diagnóstico precoce proporcionado pelo teste do pezinho, é possível iniciar uma dieta especial que permita o desenvolvimento normal da criança.

Cobertura e Ampliação

No Brasil, o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) oferece o teste do pezinho de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando mais de 50 doenças em algumas regiões do país.

Na rede particular, existem outras versões desse teste, que são oferecidas por laboratórios e hospitais da rede privada. Estes se diferem entre si quanto às técnicas utilizadas e ao número e grupo de doenças a serem analisadas.

“O DB Diagnósticos tem sete perfis diferentes do teste, sendo que alguns incluem a identificação de doenças importantes como a toxoplasmose congênita, deficiência de biotinidase ou a rubéola congênita, entre outras”, destaca Thaísa.

Coleta

Mesmo sendo um exemplo claro de como uma intervenção simples pode ter um impacto profundo na vida das crianças, por meio da detecção precoce de doenças graves, muitos pais ainda ficam inseguros com a coleta do exame.

“É compreensível que os pais fiquem aflitos, mas o exame é feito sempre por profissionais experientes que executam tudo com precisão e rapidez. Com uma agulha muito fina, chamada lanceta, algumas gotinhas de sangue são coletadas do calcanhar do bebê e absorvidas por um papel especial. O exame é feito nesse local porque nele estão presentes muitos vasos sanguíneos, o que facilita o acesso ao sangue do bebê”, explica a biomédica.

Junho Lilás

Para conscientizar a população sobre a importância desse exame, no dia 6 de junho é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. “São pequenas gotinhas que podem mudar completamente a vida do bebê e de toda a família. Um teste simples, mas com um impacto enorme para todos”, conclui Thaisa.

