Teste do Fiat Fastback Impetus Hybrid – Razão de ser

A tecnologia híbrida leve, ou MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), foi lançada na linha brasileira da Fiat em novembro do ano passado, simultaneamente no utilitário esportivo compacto Pulse e em sua versão com carroceria em estilo cupê, o Fastback. Os dois modelos são produzidos – assim como a linha “normal” de ambos – no Polo Automotivo de Betim (MG), onde foi desenvolvida a tecnologia que combina um motor a combustão flex com um elétrico multifuncional, chamada pela Stellantis de Bio-Hybrid. A escolha de estrear a tecnologia com o Pulse e o Fastback foi mais do que lógica – afinal, os dois SUVs compactos são os carros de passeio mais recentes da Fiat no Brasil, apresentados em outubro de 2021 e em setembro de 2022, respectivamente. O Fastback Hybrid é oferecido em duas versões: a Audace, com preço de R$ 155.990, e a Impetus (o modelo testado), a R$ 165.990 – ambas custam exatos R$ 6 mil a mais em comparação às mesmas configurações sem a tecnologia híbrida leve. Com pouco mais de dois meses de mercado, as versões híbridas do Fastback tiveram um aumento de R$ 4 mil no preço – justamente pelo crescimento da demanda, que fez o modelo ganhar posições no ranking de vendas em dezembro de 2024.

Por enquanto, a tecnologia Bio-Hybrid é adotada apenas sobre o motor T200 bicombustível da Stellantis, que já move outras variantes de modelos da Fiat, da Peugeot e da Citroën. Com até 130 cavalos de potência e 200 Nm (daí, o nome do propulsor) ou 20,4 kgfm de torque, sempre associado à transmissão tipo CVT de 7 marchas simuladas, o 1.0 turbo de três cilindros flex ganhou mais eficiência e liberdade com a Bio-Hybrid, na qual o motor elétrico multifuncional de 4 cavalos com 12V e 3 kW substitui o alternador e o motor de partida. O sistema híbrido “dual-battery” é capaz de gerar torque adicional para o propulsor a combustão, mas não traciona o veículo sozinho – não há, portanto, uma autonomia 100% elétrica, como nos carros com sistema híbrido tradicional ou completo. Por não ser um híbrido plug-in, o Fastback não pode ser recarregado em tomadas externas.

A tecnologia Bio-Hybrid é composta por duas baterias de 12 volts, sendo uma de chumbo-ácido (localizada no cofre do motor) e outra de íon de lítio (abaixo do banco do motorista). O sistema DBSM, ou módulo de comutação de duas baterias, é usado para conectar, separar ou controlá-las, de acordo com a estratégia da central eletrônica. O motor elétrico de 12V e 3 kW está conectado mecanicamente ao propulsor a combustão e é alimentado pela bateria auxiliar de íon de lítio. O sistema funciona por meio de quatro modos de operação: o “e-start&stop”, o “e-Assist” – nas acelerações e retomadas, as baterias fornecem energia para o motor elétrico –, o “alternador inteligente” e o “e-Regen” de recuperação de energia nas desacelerações e frenagens.

Nas versões Bio-Hybrid, o Fastback preserva seu ponto forte – o design italiano, com curvas fluidas e esportivas. A Impetus segue equipada com o ADAS (sistemas avançados de assistência à direção), com frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e comutação dos faróis. Dentro, tanto na Audace quanto na Impetus há a central multimídia de 10,1 polegadas com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. A Audace já traz câmera de ré e sensor de aproximação traseiro, Keyless, partida remota, carregador por indução, rodas de 16 polegadas, controle de estabilidade e tração e volante de couro, enquanto a Impetus soma sensores dianteiros, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, auxiliares de neblina, luzes de seta, função “tilt down” e rebatimento automático dos retrovisores, detecção de chuva, espelho interno fotocrômico, comutação de farol alto, rodas de 17 polegadas, bancos em couro e teto biton. O Fastback tem as opções de cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, cinzas Silverstone, Bari e Strato e a nova Azul Amalfi (exclusiva dos modelos híbridos, com a Impetus tendo teto preto, como no modelo testado). Os quatro airbags da linha Fastback – dois frontais e dois laterais – também foram mantidos nas opções híbridas.

Experiência a bordo

Efeitos colaterais

O Fastback Impetus Hybrid traz as mesmas comodidades de suas versões equipadas apenas com o motor a combustão e as mesmas limitações. A maior delas vem justamente pelo seu estilo cupê, que torna a vida de quem tem mais de um metro e oitenta de altura pouco confortável em qualquer posição do banco traseiro, devido à forte curvatura do teto em direção à traseira do veículo. Para o motorista e o passageiro da frente, a vida a bordo é a melhor possível para um carro deste segmento. O estado da carga das baterias do sistema híbrido pode ser acompanhado em um gráfico semi-circular no painel de instrumentos com barras de níveis azuis. Durante o período de testes, com a maior parte do tempo em uso urbano e em “tiros” curtos de estrada, a barra jamais caiu do segundo estágio (são oito), demonstrando que o híbrido está constantemente recuperando energia nas frenagens e desacelerações.

Com uma posição dirigir alta e confortável – inerente aos SUVs –, o Fastback Impetus Hybrid conta com a bem “aparelhada” multimídia com tela “touchscreen” de 10,1 polegadas, com sistema de entretenimento, navegação, imagens da câmera de ré e os controles de posição do ar-condicionado. As outras funções do sistema de refrigeração e aquecimento estão mais abaixo, com botões e teclas físicas, o que é sempre mais agradável, direto e prático de se manusear. Outro “efeito colateral” do estilo do Fastback para o motorista é a limitação do campo visual pelo espelho interno – com o caimento do vidro traseiro bem acentuado, aparece praticamente uma fresta no retrovisor.

Impressões ao dirigir

Bio-Hybrid em ação

Em termos de dirigibilidade, o Fastback com tecnologia híbrida leve não tem qualquer diferença em relação às outras versões do SUV-cupê da Fiat. A versão Impetus Hybrid reúne todas as qualidades das variantes “normais” da família. E o principal motivo para isso é que o motor elétrico não tem poder de tracionar o veículo, como nos híbridos completos. O motor T200 tem potência (até 130 cavalos) e torque (20,4 kgfm) adequados para as necessidades do carro, trabalhando sempre em sintonia fina com o câmbio tipo CVT com 7 marchas simuladas. O SUV-cupê entrega estabilidade e o conforto de toda a família, mostrando em todas as situações uma facilidade de condução. O motor elétrico de 3 kW (pouco mais de quatro cavalos) não tem a capacidade de empurrar o carro sozinho, mas colabora no torque, na economia de combustível e nos sistemas elétricos do veículo.

Entre as vantagens da tecnologia Bio-Hybrid está na própria experiência de o motorista estar dirigindo um carro, em tese, híbrido, sem o medo de levar algum susto ou não saber operá-lo. Por isso, o híbrido leve foi escolhido para introduzir a tecnologia híbrida da Stellantis no Brasil – porque, para todos os efeitos, principalmente o prático ao volante, o motorista está guiando um carro que ele já conhece. O motorista nem precisa ficar sabendo de quando o sistema híbrido leve está atuando, é tudo automático. Na Bio-Hybrid, o propulsor elétrico substitui o alternador e o motor de partida, fornecendo energia para os equipamentos elétricos do veículo e gerando torque adicional para o motor a combustão. A engenharia da Stellantis criou um sistema com baixa tensão, de 12 volts, evitando que fossem feitas adaptações na concepção do bom motor T200 nem do câmbio tipo CVT. Futuramente, bastará ampliar o tamanho da bateria e acrescentar alguns sistemas para oferecer versões com sistemas híbridos completos, que ofereçam autonomia 100% elétrica e/ou carregamento plug-in em tomadas externas.

Os ganhos práticos da Bio-Hybrid estão na substituição do alternador convencional por um motor elétrico ligado ao virabrequim, bastando que o propulsor a combustão seja acionado para ele ser ativado. O motor elétrico atua ainda na partida do carro e no stop&go das paradas de trânsito, com o motorista quase não percebendo quando o propulsor principal é desligado momentaneamente. O motor elétrico não consegue tracionar as rodas sozinho, no entanto, ajuda o propulsor a combustão em algumas situações, como em arrancadas nos semáforos e em subidas de ladeiras, sempre em rotações mais baixas. Isso traz outro ganho real para o Fastback Hybrid: a economia de combustível. Pelos dados do Inmetro, o consumo melhorou mais notadamente no ciclo urbano, com o Fastback fazendo 8,9 km/l com etanol e 12,6 km/l com gasolina na cidade. Ou seja, a economia de combustível em relação à versão sem o sistema híbrido leve é de 9,9% com etanol e de 12,5% com gasolina.

Ficha Técnica

Fiat Fastback Impetus Hybrid

Motor a combustão: turbo a gasolina e etanol, dianteiro, três cilindros em linha, 999 cm³, sistema eletrohidráulico MultiAir III com um eixo para as válvulas de escape, injeção direta. Motor elétrico dianteiro transversal de 4 cavalos com 12V e 3 kW, com bateria auxiliar de ion-lítio (11Ah)

Potência: 125 cavalos (gasolina)/130 cavalos (etanol) a 5.750 rpm

Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina e etanol)

Transmissão: automática tipo CVT com 7 marchas simuladas

Tração: dianteira

Bateria: chumbo-ácido (68Ah), bateria auxiliar íon de lítio (11Ah)

Sistema de freios: dianteiro disco ventilado, traseiro a tambor, com ABS e EBD

Suspensão: dianteira independente, tipo MacPherson com barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos, telescópicos, molas helicoidais, traseira eixo de torção, amortecedores hidráulicos

Direção: assistência elétrica

Rodas e pneus: liga leve de 17 polegadas, 205/50R17

Peso em ordem de marcha: 1.271 kg

Dimensões: 4,42 metros de comprimento, 1,77 metro sem espelhos e 1,98 metro com espelho de largura, 1,54 metro de altura, 2,53 metros de entre-eixos

Porta-malas: 600 litros

Tanque de combustível: 45 litros

Preço: R$ 165.990. A cor Azul Amalfi com teto preto do modelo testado encarece R$ 1.990, totalizando R$ 167.980.