Teste da Volkswagen Amarok V6 linha 2025 – De volta à luta

A Volkswagen acaba de apresentar a nova Amarok V6 no Brasil. O modelo 2025 da picape é o carro oficial da sexagésima nona edição da “Festa do Peão de Barretos”, realizada de 15 a 25 de agosto na cidade do interior paulista, considerada o maior campeonato de rodeios da América Latina. Com uma atualização visual e novos equipamentos, a nova Amarok V6 mantém os preços sugeridos para as três versões: Comfortline (R$ 309.990), Highline (R$ 328.990) e Extreme (R$ 350.990). Todas as configurações têm tração 4×4 permanente 4Motion, cabine dupla e garantia de fábrica ampliada para cinco anos. A reestilização da picape média produzida há 15 anos na fábrica de General Pacheco, na Argentina, busca manter o modelo competitivo na América do Sul. Das mais de 740 mil unidades da Amarok produzidas na Argentina desde 2010, cerca de 180 mil foram exportadas para o Brasil. Contudo, de janeiro a julho deste ano, o modelo anterior da Amarok vendeu apenas 3.105 unidades no mercado brasileiro, sendo superado com folgas pelas concorrentes Toyota Hilux (27.047 unidades), Ford Ranger (15.451), Chevrolet S10 (14.354), Mitsubishi L200 Triton (6.573) e Nissan Frontier (6.129). Na Europa, na África, no Oriente Médio e na Oceania, já é comercializada a segunda geração da Amarok – que foi apresentada em 2022 e é produzida sobre a plataforma da Ford Ranger. Não há previsão sobre a chegada da segunda geração da Amarok à América do Sul.

Para a linha 2025, a Volkswagen buscou aprimorar a aparência de robustez da picape, o que é perceptível nos novos para-choques, grade, capô e rodas. Com a atualização, a dianteira ficou mais proeminente, com visual arrematado pelo novo conjunto óptico, agora com faróis full-led e faixa de luz de leds na grade frontal. Na traseira, são inéditos o para-choque, as lanternas, o emblema da marca alemã e o posicionamento do nome “Amarok”, inscrito na parte central da tampa da caçamba. Em termos de dimensões, por conta dos novos para-choques, a picape cresceu 9,6 centímetros em comprimento. No portfólio de cores, acrescenta duas novas: Branco Puro e Cinza Oliver. Elas se juntam às quatro outras cores disponíveis: Preto Mystic, Prata Pyrit, Cinza Indium e Azul Atlantic. Na versão Comfortline, as rodas têm 17 polegadas, na Highline, são de 18 polegadas, e na Extreme, têm 20 polegadas. Os freios têm discos ventilados nas quatro rodas.

Em termos de estilo, outras duas novidades envolvem a chegada dos pacotes Hero e Dark, ambos oferecidos somente na “top” Extreme. Na primeira delas, disponível apenas para a escolha da cor Cinza Oliver e sem custo adicional, o modelo sai de fábrica com santantônio em preto brilhante, assim como as maçanetas das portas e os logotipos traseiros. Estão na lista outros detalhes, como capas dos parafusos das rodas e rodas de liga leve de 20 polegadas escurecidas. Para o pacote Dark, disponível para as cinco cores, exceto a Cinza Oliver, a Amarok traz detalhes em preto nos para-choques, emblemas traseiros e maçanetas, com as rodas de liga leve de 20 polegadas também escurecidas.

Na linha 2025, a picape média preserva um dos seus principais atrativos – o motor turbodiesel mais potente da categoria. Sem alterações em relação ao modelo anterior, o 3.0 V6 com 258 cavalos possibilita, segundo a Volkswagen, uma aceleração de zero a 100 km/h em oito segundos. O torque máximo de 59,1 kgfm está disponível a partir de 1.400 rpm, e o motor trabalha associado a uma transmissão automática ZF de 8 marchas. A função Overboost acrescenta 14 cavalos durante dez segundos na faixa de 50 km/h a 140 km/h e chega aos 272 cavalos. O 3.0 V6 turbodiesel é a única opção de motorização da Amarok no Brasil desde o início de 2022, quando os 2.0 TDI deixaram de ser comercializados no país. Aquele propulsor a diesel de quatro cilindros EA189 foi o protagonista no chamado “Dieselgate”, que começou em 2015, quando a Volkswagen e outras marcas foram processadas por fraudes de dados divulgados quanto às emissões. Na Argentina, além das versões com o V6 de 258 cavalos, são oferecidas variantes com o 2.0 TDI de quatro cilindros: uma com 140 cavalos e outra biturbo de 180 cavalos.

A capacidade de carga útil da Amarok, de 1.104 quilos, é a maior do segmento de picapes médias. Em termos de segurança, as novidades da linha 2025 são o airbag de cabeça (até então havia apenas os frontais e laterais) e o assistente de condução Safer Tag, da Mobileye, com avisos de saída de faixa e de colisão frontal, monitoramento de tráfego, indicação de limite de velocidade máxima e monitoramento de pressão de pneus. Além da tração 4×4 permanente 4Motion, o assistente de partida em subida, o controle automático de descida e o ABS Off-road tornam a picape apta para o trabalho pesado e para os que gostam de explorar territórios remotos. A linha 2025 da Amarok V6 inaugura a Blindagem Vale+, com a garantia do veículo mantida pela Volkswagen e que, segundo a marca, é 80 quilos mais leve e tem vidros mais transparentes.

Experiência a bordo

Retoques interiores

A longevidade do interior da Amarok faz com que pareça “atrasada” em relação às concorrentes. Dentro da Amarok Highline V6, o novo volante multifuncional revestido em couro sintético com costuras aparentes em cinza tem regulagem de altura e distância e ajuda na operação do sistema de entretenimento e das funções do computador de bordo da picape, além de abrigar os “paddles shifters” para mudanças manuais de marchas. Foi preservado o espaço habitual da Amarok, com capacidade para levar cinco pessoas com conforto. Os bancos são em couro sintético perfurado, os dianteiros trazem ajustes elétricos nos dianteiros e o certificado “ergoComfort” – emitido pelo instituto alemão AGR, que promove pesquisas para prevenção de dores nas costas.

A nova central multimídia “Composition Touch” com tela de 9 polegadas sensível ao toque – mais simples que a “VW Play” adotada nos modelos mais recentes da marca – conta com conexão Apple CarPlay e Android Auto (por cabo) e traz navegação nativa. Representa uma expressiva evolução em relação ao multimídia anterior da Amarok, que tinha uma anacrônica telinha de 6,3 polegadas. Agora há uma porta USB-A no console, na dianteira, e duas portas USB-C atrás. O modelo conta com instrumentação com display colorido com efeito 3D e computador de bordo, além do mostrador redondo do assistente de condução Safer Tag, instalado em cima do multimídia. (colaborou Santiago Di Pardo, do “Minuto Motor” / Argentina)

Primeiras impressões

Poder sob o capô

por Santiago Di Pardo, do “Minuto Motor” / Argentina

especial para AutoMotrix

Buenos Aires/Argentina – Quando foi apresentada na Argentina, há quase 15 anos, a Amarok tinha uma proposta ousada: oferecer o conforto de um sedã, o desempenho dinâmico de um esportivo e o espaço interno de um SUV. E tais características continuam expressas na versão Highline V6 avaliada, equipada com rodas de 18 polegadas, estribos em aço inoxidável e grade frontal iluminada. Apesar de alguns sinais de um projeto antigo serem indisfarçáveis, a versão intermediária da picape da marca alemã ainda reúne qualidades que a qualificam como uma ferramenta para o trabalho ou um veículo confortável para o dia a dia, com desempenho consistente em qualquer tipo de terreno.

A Amarok V6 é boa de estrada. O 3.0 V6 turbodiesel desenvolve 258 cavalos de potência, torque de 59,1 kgfm de 1.450 a 3.200 rpm e trabalha associado a uma transmissão automática de 8 marchas – que podem ser acionadas manualmente pelos “paddles shifters” no volante. Se, apesar dos dados robustos de torque e potência, eventualmente faltar força, a função Overboost acrescenta 14 cavalos durante dez segundos na faixa de 50 km/h a 140 km/h, totalizando 272 cavalos. O exuberante V6 é um dos melhores motores do segmento e entrega boas doses de potência, aceleração e agilidade para permitir ultrapassagens seguras e confiáveis. Quando deixa a estrada e entra nas trilhas, a picape da Volkswagen encara eventuais obstáculos sem vacilação. A tração 4×4 permanente 4Motion, o assistente de partida em subida, o controle automático de descida e o ABS Off-road ajudam na tarefa.

A segurança da Amarok Highline V6 é reforçada pelos freios a disco nas quatro rodas com ABS, bloqueio mecânico do diferencial, ganchos Isofix e controle de estabilidade (ESP), além do novo assistente de condução Safer Tag. Com seu visor circular – chamativamente posicionado em um suporte no nicho da parte superior do console central –, o “reloginho” do Safer Tag avisa de maneira visual e sonora sobre trânsito cruzado, troca de faixa involuntária, limites de velocidade e possíveis colisões frontais. Nas novas gerações de picapes concorrentes, com arquiteturas mais recentes, já são disponibilizados sistemas mais avançados de assistência à condução.

Ficha Técnica

Volkswagen Amarok V6 Highline

Motor: a diesel, dianteiro, longitudinal, 2.967 cm³, seis cilindros em “V”, quatro válvulas por cilindro, com duplo comando no cabeçote. Injeção direta de combustível do tipo common rail, acelerador eletrônico e turbocompressor de geometria variável com intercooler

Transmissão: automática ZF com 8 marchas

Tração: integral permanente, bloqueio eletrônico do diferencial e controle eletrônico de tração

Potência: 258 cavalos a 4.500 rpm.

Torque: 59,1 kgfm a 1.400 rpm.

Suspensão: dianteira independente do tipo “double wishbone”, com braços sobrepostos, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos, traseira por eixo rígido, com feixe de molas semi-elípticas e amortecedores hidráulicos. Oferece controle eletrônico de estabilidade

Pneus: 255/60 R18

Freios: discos ventilados na frente e atrás. Oferece ABS, EBD e assistente de frenagem de emergência

Carroceria: picape sobre longarinas com quatro portas e cinco lugares

Dimensões: 5,35 metros de comprimento, 1,94 metro de largura, 1,83 metro de altura e 3,09 metros de entre-eixos

Peso: 2.036 kg em ordem de marcha, com 1.104 kg de carga útil

Tanque de combustível: 80 litros

Preço: R$ 328.990