Testamento por herança de Zagallo prioriza filho caçula e intensifica briga familiar

A morte do quatro vezes campeão do mundo Mário Jorge Lobo Zagallo, no dia 5 de janeiro deste ano, intensificou um desentendimento familiar sustentado por anos. O testamento do Velho Lobo fala em “profunda decepção” com três dos quatro filhos e deixa a maior parte da herança para Mário César, o caçula. Os outros, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina, ficaram insatisfeitos e resolveram judicializar a questão.

Os detalhes do testamento foram revelados pelo site Notícias da TV e confirmados ao Estadão por Mário César Zagallo, em breve conversa por telefone. Ele explicou que a briga tem pelo menos sete anos e garantiu que, após a decepção, o pai quis cortar relações com os demais filhos.

“Eles (os irmãos) estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo”, disse. “Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, completou.

Mário também afirmou que o pai preferia “não deixar a herança para outros filhos, mas é a lei”. De fato, o determinado por lei é que ao menos 50% da herança seja partilhada entre todos os herdeiros necessários, caso dos filhos. O tetracampeão mundial dividiu igualmente metade da herança entre os quatro, com 12,5% para cada, e deixou os demais 50% com Mário, que ficou com o total de 62,5%. O caçula lembrou uma entrevista dada pelo Velho Lobo, há quatro anos, para o jornalista Benjamin Back, como prova do pensamento do pai, além do testamento.

“Tenho quatro filhos, mas o único que está se dedicando a mim neste final de vida é o Mário César Zagallo. Melhor dizendo, Mário Jorge Lobo Zagallo é o pai do Mário César Zagallo, é ele que é meu braço direito, em que ele faz tudo para mim. Não fosse ele, eu não sei o que poderia acontecer. Minha vida toda está entregue a ele”, disse Zagallo na ocasião.

Um dos motivos da decepção de Zagallo é o processo aberto por Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina para anular o inventário de Alcina de Castro Zagallo, mulher do Velho Lobo morta em 2012.

Quando o processo do inventário de Alcina foi aberto, os três filhos concordaram em deixar o pai como administrador dos bens e abriram mão da herança. Em 2016, mudaram de ideia e acusaram Zagallo de omitir a existência do testamento, lavrado em 1984. Pediram a anulação, mas não conseguiram.

Representantes de Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina, os advogados Anelisa Teixeira e Daniel Blanck publicaram uma nota oficial à imprensa, nesta quarta-feira, com acusações contra Mário César. O texto diz que os três filhos não visitavam o pai desde 2016 porque “Mário César, filho mais novo, restringiu o acesso ao pai, induzindo Zagallo a acreditar que teria sido abandonado”. Em outro trecho, os advogados relatam movimentações bancárias que teriam sido feitas pelo caçula.

“Os advogados também relatam que os herdeiros observaram movimentação patrimonial milionária, incluindo expressivas doações destinadas a Mário César. Adicionalmente, foram identificados saques recorrentes em contas bancárias de Zagallo, envolvendo quantias incompatíveis com seu padrão de vida enquanto idoso. Diante dessas circunstâncias, os herdeiros estão atualmente buscando a tutela do judiciário para resguardar e assegurar seus legítimos direitos perante essa situação delicada”, afirmam.