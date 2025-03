Testamento avaliado em R$ 460 mi de Gene Hackman não inclui os filhos

A morte do renomado ator norte-americano Gene Hackman, aos 95 anos, noticiada em fevereiro, ganhou novos desdobramentos na última sexta-feira, 14 de março. Conforme informações divulgadas pela revista People, tanto Hackman quanto sua esposa, Betsy Arakawa, de 65 anos, haviam formalizado seus testamentos em 2005. Um aspecto intrigante dos documentos levantou suspeitas sobre possíveis desavenças dentro da família.

Dupla semanas após a confirmação do falecimento do ator, a People teve acesso exclusivo aos documentos relacionados à partilha dos bens do casal, avaliados em aproximadamente US$ 80 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 460 milhões segundo a cotação atual.

Uma análise minuciosa dos papéis revelou um detalhe que chocou a mídia internacional: os filhos do primeiro casamento de Gene Hackman – Christopher, de 65 anos; Elizabeth, de 62 anos; e Leslie, de 58 anos – foram totalmente excluídos como herdeiros da considerável fortuna.

Conforme apurado pelo site TMZ, no testamento de Hackman, sua esposa foi designada como representante pessoal do patrimônio e beneficiária de todos os bens acumulados. Os documentos indicam que um acordo fiduciário datado de 22 de setembro de 1995 foi firmado entre o casal. Ademais, Betsy havia estipulado que sua fortuna seria também destinada ao cônjuge caso ela falecesse antes dele.

Com a fatalidade da morte simultânea, Betsy já havia manifestado sua intenção de direcionar a significativa herança para causas beneficentes, caso ambos falecessem em um intervalo máximo de 90 dias.

Considerando a legislação do Novo México, onde residia o casal, o TMZ observou que os bens compartilhados geralmente são considerados comuns entre os cônjuges, salvo disposição contrária em um pacto pré-nupcial. O site também destacou que a parte referente a Betsy pode ser alocada para instituições filantrópicas. No entanto, a herança de Hackman deverá ser destinada aos filhos que ainda estão vivos e que são reconhecidos como seus legítimos herdeiros, apesar de não estarem mencionados no testamento.

Diante da confusão gerada sobre o futuro do patrimônio familiar, Christopher Hackman decidiu contratar o respeitado advogado Andrew M. Katzenstein. Essa ação sugere que uma disputa legal pela partilha da herança é iminente. O TMZ também revelou que Gene Hackman já havia expressado anteriormente suas preocupações sobre uma relação distante com seus filhos.